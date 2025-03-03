交易員對日元升值押注刷歷史新高 預期日銀將繼續升息

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-03 23:20

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路透周一 (3 日) 報導，投機者正以史無前例的規模押注日元將持續升值，並準備迎接日本銀行 (日本央行 / BOJ) 進一步升息，這一舉動與去年大量做空日元的情況截然相反。

今年以來，由於強勁的通膨數據暗示日銀將進一步升息，日元已經上漲了 4%。這讓曾經風靡一時的日元套利交易 (即利用日元低利率借款，將資金投入收益更高的美元資產) 遭遇挑戰，過去兩年大量投資人都在該交易中做空日元。

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根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 公布的數據，截至 2 月 25 日的一周，非商業交易商 (如避險基金及其他投機者) 在日元期貨上的淨多頭部位達到 9.6 萬份合約，創下歷史新高，較前一周的 6.1 萬份合約大幅上升，這一數字超過了過去 30 年來的所有記錄。

根據 LSEG 的數據顯示，按現金計算，這一多頭部位大約相當於 80 億美元。

日元在上周升至 148.56 美元，創下接近 5 個月來的最高點，這主要受美國公債殖利率下跌和日本國債公債率上升的影響，削弱美元的吸引力。

與此同時，日銀將繼續升息的預期，受到強勁通膨數據和日本銀行官員言論的推動。

日本三菱 UFJ 銀行 (MUFG) 的資深貨幣分析師 Lee Hardman 表示：「日銀的政策比人們年初預期的要鷹派得多，已經再次升息，並強烈暗示未來將繼續升息。」

日銀的升息行為與其他主要央行的政策相反，1 月將利率上調至 0.5%，為 17 年來的最高水準。此前的 8 年內，日本利率為負數，旨在應對低成長和通縮問題。

去年 7 月，由於美國公債殖利率與日本公債殖利率的差距，投機者對日元發起了 17 年來最大的空頭押注。該差距讓借入日元並投資於美元資產的「套利交易」變得極有賺頭，實際上是在做空日元。

Hardman 指出，由於波動性增加、日元升值和日本公債殖利率上升，這類交易的吸引力已經減弱。他說：「日元仍然是低收益貨幣，但現在做空日元的風險更大了。」

然而，美銀 (BAC-US) 的資深外匯策略師 Kamal Sharma 表示，他預計日元的升值將受限，並可能回落至 160 日元兌 1 美元，部分原因是外資直接投資的流出。