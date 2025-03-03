〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 經濟數據和川普關稅備受矚目
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-03 22:43
美股主要指數周一 (3 日) 漲跌互現，川普對主要貿易夥伴徵收關稅的最後關鍵期限即將到來，與此同時，投資人靜待一系列經濟數據出爐，以評估美國經濟健康狀況。美股在 2 月的下跌後，逢低買進推動股市反彈，儘管市場情緒依然脆弱。
截稿前，道瓊工業指數漲逾 180 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數跌近 0.03%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數跌近 0.9%。
美股主要指數期貨盤前走揚，部分投資人將上一周的劇烈波動視為買入機會。標普 500 指數期貨上漲 0.4%、那斯達克 100 期貨上漲 0.7%。
值得注意的是，在特斯拉創約兩年來最大單月跌幅後，該公司股票在盤前交易中領漲「美股七雄」。根據匯豐策略師的分析，一些市場情緒和定位指標顯示股票已經出現超賣現象。
富蘭克林坦普頓的資深投資策略師 Katrina Dudley 在受訪時表示：「市場能有多謹慎？如果你看看那個恐懼與貪婪指數，我們正處於紅區，這是一個警示訊號。」
比特幣周一交易價格約 92,000 美元，回落一些周末的漲幅，此前美國總統川普對建立數位貨幣儲備的最新評論引發市場反應。與加密貨幣相關的股票，如 Strategy(MSTR-US)、Coinbase(COIN-US) 和 Riot Platforms(RIOT-US) 均有上漲。
歐洲股市和歐元也因為預期國防開支大幅增加而大幅上漲，國防股和汽車製造商的股票幫助斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 上漲超過 1%，法國 CAC 40 指數和英國 FTSE 100 指數創下新高。
在川普和烏克蘭總統澤倫斯基上周五的公開爭執後，歐洲各國紛紛支持烏克蘭，加快提高軍事開支的計畫。
Pictet 資產管理公司資深投資經理 Christopher Dembik 表示：「美國的轉變無疑為歐洲提供了一個歷史性的機會，可以解決自主歐洲防務問題，並可能帶來非常積極的經濟影響。但要警惕過度樂觀。」
與此同時，由於預期會增加發行量，德國和法國的公債價格下跌。根據路透的報導，德國下一屆政府正在探索為國防和基礎設施投資提供大型資金的選擇，這些投資可能達到數千億歐元。
除軍事開支增加外，歐洲汽車製造商的股價大幅上漲，因為歐盟表示將給予這些公司在達成 2025 年二氧化碳排放目標方面更多的靈活性。
另一方面，目前市場正為 3 月 4 日即將到來的關稅最後期限做好準備，屆時可能會對加拿大和墨西哥徵收 25% 的關稅，並對中國徵收額外的 10% 關稅。
如果實施，這些新關稅將適用於大約 1.5 兆美元的年度進口，將是川普執政時代最為廣泛的關稅之一。
投資人仍抱有希望，期待最後一刻的延遲，這是在初步延期後的最新預期。中國預估會在本周的全國人大會議上公布新的刺激措施，這可能會在即將到來的貿易限制下支持中國經濟。
截至台北時間周一（3 日）22 時許：
- 道瓊工業指數上漲 165.94 點或 0.38%，暫報 44,006.85 點
- 那斯達克綜合指數上漲 55.45 點或 0.29%，暫報 18,902.73 點
- 標普 500 指數上漲 17.86 點或 0.30%，暫報 5,972.36 點
- 費半下跌 10.81 點或 0.23%，暫報 4,755.94 點
- 台積電 ADR 下跌 1.78% 至每股 177.32 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.248%
- 紐約輕原油上漲 0.52% 至每桶 70.12 美元
- 布蘭特原油上漲 0.56% 至每桶 73.22 美元
- 黃金上漲 1.23% 至每盎司 2,883.60 美元
- 美元指數跌至 106.75
焦點個股：
英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 3.46%，至每股 24.55 美元
路透周一 (3 日) 援引兩位知情人士消息報導，輝達和博通 (AVGO-US) 正在與英特爾進行製程測試，顯示這兩家公司對英特爾在先進製程方面的技術持有初步信心。此舉也表明，輝達和博通可能即將決定是否將數億美元的製造合約交給英特爾，這對於英特爾的代工製造業務將是一次重要的收入突破，並可能為這家受到延誤困擾的公司帶來更多業務支撐。
輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 3.71%，至每股 120.28 美元
新加坡內政兼法務部長尚穆根 (K. Shanmugam) 周一證實，已就有人涉嫌利用新加坡將輝達晶片轉運送至中國一事起訴 3 人，這起詐欺案涉及的伺服器由戴爾 (DELL-US) 和美超微 (SMCI-US) 將產品賣給在新加坡註冊的公司，隨後轉運至馬來西亞，至於是否有轉賣到「其他國家」不得而知。
特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 1.09%，至每股 296.18 美元
特斯拉 2 月在北歐的銷量較去年同期大幅下降，市占率也在下降，因為在執行長馬斯克在美國總統川普政府中所扮演的角色中，這家電動汽車製造商面臨著品牌忠誠度的考驗。周一註冊數據顯示，特斯拉汽車在 2023 年和 2024 年分別在挪威、瑞典和丹麥的銷售排行榜上名列前茅，但今年其銷量已落後於福斯和豐田等推出較新車型的競爭對手。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 2 月 ISM 製造業指數預期 51.6，前值 51.2
- 美國 2 月製造業 PMI 終值預期 50.5，前值 50.9
- 美國 1 月建築支出月增率預期 - 0.1%，前值 0.5%
華爾街分析：
高盛策略師報告中指出，上周隨著標普 500 指數短暫抹去 2025 年以來的漲幅，投資人的曝顯有所下降，但目前這一曝險水準仍不夠低，還不足以表明「因持倉低迷而存在戰術性上行空間」。
高盛全球市場董事總經理 Scott Rubner 也表示，他認為股市需求並不足以支撐漲勢的持續。他在上個月轉為看空，原因是散戶和其他買家的資金流入逐漸減少。他指出，市場正處於部位調整的最後階段。
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