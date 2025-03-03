〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 經濟數據和川普關稅備受矚目

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-03 22:43

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美股主要指數周一 (3 日) 漲跌互現，川普對主要貿易夥伴徵收關稅的最後關鍵期限即將到來，與此同時，投資人靜待一系列經濟數據出爐，以評估美國經濟健康狀況。美股在 2 月的下跌後，逢低買進推動股市反彈，儘管市場情緒依然脆弱。

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美股主要指數期貨盤前走揚，部分投資人將上一周的劇烈波動視為買入機會。標普 500 指數期貨上漲 0.4%、那斯達克 100 期貨上漲 0.7%。

值得注意的是，在特斯拉創約兩年來最大單月跌幅後，該公司股票在盤前交易中領漲「美股七雄」。根據匯豐策略師的分析，一些市場情緒和定位指標顯示股票已經出現超賣現象。

富蘭克林坦普頓的資深投資策略師 Katrina Dudley 在受訪時表示：「市場能有多謹慎？如果你看看那個恐懼與貪婪指數，我們正處於紅區，這是一個警示訊號。」

歐洲股市和歐元也因為預期國防開支大幅增加而大幅上漲，國防股和汽車製造商的股票幫助斯托克 600 指數 (Stoxx 600) 上漲超過 1%，法國 CAC 40 指數和英國 FTSE 100 指數創下新高。

在川普和烏克蘭總統澤倫斯基上周五的公開爭執後，歐洲各國紛紛支持烏克蘭，加快提高軍事開支的計畫。

Pictet 資產管理公司資深投資經理 Christopher Dembik 表示：「美國的轉變無疑為歐洲提供了一個歷史性的機會，可以解決自主歐洲防務問題，並可能帶來非常積極的經濟影響。但要警惕過度樂觀。」

除軍事開支增加外，歐洲汽車製造商的股價大幅上漲，因為歐盟表示將給予這些公司在達成 2025 年二氧化碳排放目標方面更多的靈活性。

另一方面，目前市場正為 3 月 4 日即將到來的關稅最後期限做好準備，屆時可能會對加拿大和墨西哥徵收 25% 的關稅，並對中國徵收額外的 10% 關稅。

如果實施，這些新關稅將適用於大約 1.5 兆美元的年度進口，將是川普執政時代最為廣泛的關稅之一。

投資人仍抱有希望，期待最後一刻的延遲，這是在初步延期後的最新預期。中國預估會在本周的全國人大會議上公布新的刺激措施，這可能會在即將到來的貿易限制下支持中國經濟。

截至台北時間周一（3 日）22 時許：

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 3.46%，至每股 24.55 美元

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 3.71%，至每股 120.28 美元

新加坡內政兼法務部長尚穆根 (K. Shanmugam) 周一證實，已就有人涉嫌利用新加坡將輝達晶片轉運送至中國一事起訴 3 人，這起詐欺案涉及的伺服器由戴爾 (DELL-US) 和美超微 (SMCI-US) 將產品賣給在新加坡註冊的公司，隨後轉運至馬來西亞，至於是否有轉賣到「其他國家」不得而知。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 1.09%，至每股 296.18 美元

特斯拉 2 月在北歐的銷量較去年同期大幅下降，市占率也在下降，因為在執行長馬斯克在美國總統川普政府中所扮演的角色中，這家電動汽車製造商面臨著品牌忠誠度的考驗。周一註冊數據顯示，特斯拉汽車在 2023 年和 2024 年分別在挪威、瑞典和丹麥的銷售排行榜上名列前茅，但今年其銷量已落後於福斯和豐田等推出較新車型的競爭對手。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月 ISM 製造業指數預期 51.6，前值 51.2

美國 2 月製造業 PMI 終值預期 50.5，前值 50.9

美國 1 月建築支出月增率預期 - 0.1%，前值 0.5%

華爾街分析：

高盛策略師報告中指出，上周隨著標普 500 指數短暫抹去 2025 年以來的漲幅，投資人的曝顯有所下降，但目前這一曝險水準仍不夠低，還不足以表明「因持倉低迷而存在戰術性上行空間」。