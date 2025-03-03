巴西咖啡豆庫存銳減 價格創歷史新高

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-03 20:58

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路透周一 (3 日) 報導，由於巴西歷史上最嚴重的乾旱之一，該國的咖啡農民已經在新作物尚未收成之前幾個月就將幾乎所有的咖啡豆賣出，造成咖啡庫存量驟減。2024 年，巴西的咖啡豆出口創下歷史新高，但這也使得咖啡豆供應變得緊張。

全球咖啡豆價格大幅飆升，阿拉比卡咖啡豆的價格在 2024 年上漲 70%，並於今年 2 月 11 日創下歷史新高，達到每磅 4.30 美元；羅布斯塔咖啡豆也在 2024 年漲幅達 72%，並於今年 2 月 12 日達到每公噸 5847 美元。

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儘管價格上漲咖啡愛好者並未減少消費，預估 2025 年全球咖啡需求將超過全球的咖啡產量，這是過去 6 年中第四次出現的情況。

巴西是全球最大的咖啡豆生產國，然而在全球需求增加的情況下，農民們已經耗盡了庫存，並且難以補充。巴西第三大咖啡豆合作社 Cocapec 的銷售經理 Willian Cesar Freiria 表示，他們目前的庫存已經非常低，並預計到新一季的收成前將難以再有足夠的咖啡豆可供銷售。

即便如此，其他的咖啡豆合作社，像是世界最大的咖啡豆合作社 Cooxupe，儲存空間內仍然看似有大量咖啡，但大部分都已經被預訂並準備出貨。Cooxupe 銷售總監 Luiz Fernando dos Reis 表示，農民們已賣出 90% 的 2024 年作物，剩下的庫存量創下了有史以來的最低紀錄。

隨著新作物的收穫接近，像是 Cooxupe 的 Japy 倉庫將在 5 月前清空 80%，並將為新一季的收成做準備。預計新一季的咖啡豆最早也要等到 7 月才能運送。

一些農民，如位於巴西米納斯吉拉斯 (Minas Gerais) 南部 Piumhi 市的 Osmar Junior 表示，他們和鄰里的人已經沒有咖啡豆可賣，直到 5 月底才能開始收穫新作物。不過，位於 Cerrado Mineiro 地區的 Paulo Armelin 則保留 40% 的 2024 年產咖啡作為儲備，以應對今年較小的生產量。

隨著價格的上漲，Armelin 將其咖啡豆每磅價格提高至 4.50 美元，這比去年每磅 3.05 美元有所上漲。儘管如此，他表示仍願意削減以前合約價格的溢價。

然而，Daterra Coffees 的所有者 Luis Norberto Pascoal 對目前的價格能否持續表示懷疑。他指出，許多烘焙商將無力購買這些高價豆子，且可能會尋求降本增效的方法，這可能會導致咖啡品質的下降。