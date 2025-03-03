傳輝達、博通測試英特爾18A製程 挑戰台積電地位

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-03 19:40

‌



這些測試使用的是英特爾 18A 製程技術，這是一系列經過多年開發的技術，能夠製造先進的人工智慧處理器及其他複雜晶片。此技術與台積電 (TSM-US)(2330-TW) 的相似製程技術競爭，後者在全球晶片市場中占據主導地位。雖然英特爾的 18A 製程目前仍面臨挑戰，但這些測試顯示出輝達和博通對其技術的興趣。

‌



此外，超微 (AMD)(AMD-US) 也對英特爾的 18A 製程表示關注，並正在評估這項製程是否適合其需求，但目前尚不清楚是否已經向英特爾送測試晶片。超微未對此進行評論。

微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 也已經與英特爾簽訂協議，計劃使用 18A 製程來生產晶片。然而，這些協議的具體細節尚未公開，包括微軟將使用英特爾工廠製造何種晶片，亞馬遜方面也未透露具體產品。雖然這些協議帶來了信心，但目前尚不清楚這些協議會帶來多大的製造量。

據了解，目前這些測試尚未涵蓋完整的晶片設計，而是專注於測試英特爾 18A 製程的行為和能力。這些測試可能會持續幾個月，但尚不清楚測試何時開始，也無法確定是否能夠促成更大規模的商業合作。

儘管測試顯示出一定的信心，但英特爾的 18A 製程仍面臨進一步的延誤。根據供應商文件和消息來源，英特爾需要更多時間來資格認證關鍵的知識產權，這一過程比預期的要長。這意味著許多小型和中型的晶片設計商可能要等到 2026 年中才能開始使用 18A 製程。

英特爾對此表示，將於今年下半年開始提升生產，並且會根據對客戶的承諾逐步交付。但這些延誤可能會影響英特爾的合約製造業務的成長，特別是對於那些依賴第三方智財權的客戶而言。

英特爾在合約製造業務上的進展對於許多晶片設計商至關重要，尤其是在美國政府希望恢復本土製造業的背景下。儘管面臨挑戰，英特爾仍然努力推進其技術並吸引更多的客戶。不過，若 18A 製程未能在預期時間內達到大規模生產的能力，英特爾將需要更多時間來證明其技術的商業價值。

此外，英特爾的合約製造業務進展也引起了美國政府的關注，尤其是美國希望重振本土製造業並對抗中國的競爭。此前，美國政府官員曾與台積電執行長魏哲家進行會議，討論可能進行投資，並計劃讓台積電在英特爾工廠單位中持有控股權，這將對英特爾的未來發展產生重大影響。