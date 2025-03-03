墨西哥近岸外包夢碎 川普關稅威脅重創經濟

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-03 20:09

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幾年前，製造商爭先恐後地將業務搬遷到墨西哥北部的工業城市蒙特雷 (Monterrey)，目的是縮短與美國市場的距離。然而現在，當地的房地產經紀人正提供靈活的租賃方案來留住企業。

墨西哥原本期望通過吸引外資和增強對美國的出口來快速成長，但在川普重返白宮之前，這一計畫已經面臨困境。如果川普履行對墨西哥商品徵收高額關稅的承諾，墨西哥的近岸外包 (Nearshoring) 計畫將可能面臨崩潰的風險。

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經濟不確定性加劇

製造運輸平台的 Prommont 公司商業主管 Mario Galindo 表示：「這裡充滿了不確定性」。該公司服務美國和墨西哥市場，為了留住客戶，他們選擇不提高價格，並削減利潤空間。

儘管 Galindo 認為關稅未必會落實，但他也強調，企業需要確定性才能進行投資。他說：「我們需要確定性」。

近岸外包計畫面臨危機 政府承擔的經濟挑戰

墨西哥曾寄望通過近岸外包計畫實現經濟成長，並在 2022 年和 2023 年迎來增速超過 3% 的經濟表現。然而，墨西哥的經濟前景在總統薛恩鮑姆 (Claudia Sheinbaum) 上任後急劇惡化。預估 2025 年成長將降至 1% 以下，原因在於她需要削減預算以解決繼承的財政赤字。

川普威脅將對墨西哥商品徵收 25% 的關稅，若墨西哥未能阻止移民和毒品流入美國。儘管關稅的實施期限被推遲至 3 月 4 日，然而，這一不確定性已經對墨西哥經濟造成了負面影響。

墨西哥前總統羅培茲歐布拉多 (Andres Manuel Lopez Obrador, 簡稱 AMLO) 推動的大型基礎設施項目在 2024 年上半年帶動了經濟成長，但也加劇預算赤字。新總統薛恩鮑姆則誓言通過削減支出來解決這一問題，但這一拉回將對經濟增長構成挑戰。

蒙特雷地產市場變化 外資仍存興趣但情勢不明

在蒙特雷，當地的工業房地產開發公司 Roca Desarrollos 對當前局勢保持高度警覺。為了留住擔心不確定性的客戶，公司已經降低了租金，並提供延後付款的優惠方案。儘管目前還未流失客戶，但不少原本計劃投資的企業選擇暫停。

儘管墨西哥政府強調經濟穩定，並表示近岸外包投資仍在進行，對於未來的投資者而言，市場的不確定性仍是一大隱憂。墨西哥經濟部副部長維達爾 · 列雷納斯（Vidal Llerenas）表示，從亞洲到北美的投資轉移仍將繼續，但這需要在中期內才能實現。

經濟放緩與金融政策挑戰 川關稅威脅持續

最新的數據顯示，墨西哥國內生產毛額 (GDP) 在 2024 年第四季萎縮 0.6%，這是自 2021 年以來的首次萎縮。墨西哥央行將今年的成長預測下調至 0.6%，警告美國可能的貿易政策將進一步拖累經濟活動。

在經濟增長放緩的背景下，墨西哥政府已加速降息，但貨幣寬鬆的政策可能會因為貿易戰的不確定性而受到限制。

在川普宣布將於 3 月 4 日對墨西哥商品徵收關稅後，薛恩鮑姆仍然表態等待談判結果，並表示有信心可以在尊重主權和原則的框架下達成協議。