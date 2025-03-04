美2月ISM製造業指數僅微幅擴張 價格指數飆32個月新高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-04 01:00

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由於訂單和就業萎縮，美國 2 月製造業活動接近停滯，此外隨著關稅擔憂加劇，衡量原物料的價格指數飆升至 2022 年 6 月以來新高。

美國工業管理協會 (ISM) 周一 (3 日) 公布數據顯示，2 月製造業指數下滑 0.6 點至 50.3，略低經濟學家預期的 50.6，不及 1 月前值 50.9。回顧今年 1 月數據，當時美國工廠活動自 2022 年來首次達到 50 榮枯線上，主要是受到訂單成長和生產加速成長推動。

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由於訂單和就業萎縮，美國 2 月製造業活動接近停滯。(圖：ZeroHedge)

2 月美國 ISM 製造業指數細項：

新訂單指數報 48.6，前值 55.1

生產指數報 52.5，前值 50.7

僱傭指數報 47.6，前值 50.3

供應商交貨指數報 54.5，前值 50.9

存貨指數報 49.9，前值 45.9

客戶端存貨指數報 45.3，前值 46.7

價格指數報 62.4，前值 54.9

未完成訂單指數報 46.8，前值 44.9

出口訂單指數報 51.4，前值 52.4

原物料進口指數報 52.6，前值 51.1

圖：ISM

觀察指數細項，2 月新訂單指數報 48.6，遠低經濟學家預期的 54.6，也不及 1 月前值 55.1，單月降幅為 6.5 個點，為 2024 年 10 月以來首見萎縮，此前在美國大選後已連續 3 個月成長。

2 月生產指數也回落至 50.7，先前在 1 月曾一度衝到去年 3 月以來新高。該指數下滑可能意味著經濟放緩或衰退，生產減少，訂單下滑等問題，會影響製造業招聘人力計畫。

當月就業指數報 47.6，不及預期的 50.1，也低於前值 50.3，降幅為 2.7 個點。在過去 9 個月中有 8 個月呈萎縮趨勢。

值得注意的是，價格指數從 1 月的 54.9 飆升至 2 月的 62.4，幅度為 7.5 個點，遠超預期的 56.3。另外，原物料進口指數升至 52.6，達到 2024 年 3 月以來新高，因為在關稅威脅前，美國各公司紛紛增加對外國供應商的訂單。這些數據飆升，暗示美國通膨可能升溫。

2 月價格指數飆 32 個月新高，通膨問題恐難解。(圖：ZeroHedge)

2 月供應商交貨指數報 54.5，高於 1 月的 50.9，創下 2021 年 9 月以來最大單月增幅。交貨時間延長可能反應美國大部分地區在上個月遭遇到嚴重冬季天氣時運輸方面遇到的障礙。

分析指出，在新訂單不斷萎縮的背景下，輸入成本上升給製造商帶來挑戰，這表明隨著企業權衡川普政府關稅政策的影響，需求有可能進一步萎縮。如果銷售持續疲軟，生產商可能難以將更高的成本轉嫁出去。

自 2023 年以來，物價在去年 9 月首次出現萎縮後，已連續 5 個月呈現成長。這表明生產階段中的通膨壓力再次加劇，目前尚不清楚製造商在多大程度上能夠轉嫁這些成本。

ISM 製造業商務調查委員會主席 Timothy Fiore 在聲明中表示，隨著需求減緩、生產趨於穩定，以及裁員持續進行，調查參與者的公司正經歷新政府關稅政策帶來的首個營運衝擊。由於關稅的影響，價格成長加速，導致新訂單累積、供應商交貨停止和製造庫存受到影響。

2 月製造業 PMI 創 32 個月新高 仍有隱憂

同日標普全球公布的製造業採購經理人指數 (PMI) 終值報 52.7，創 2022 年 6 月以來終值新高，超過經濟學家預期與初值的 51.6，其中生產指數終值報 54.5，創 2022 年 5 月以來新高，連續第二個月擴張。

儘管如此，標普全球首席商業經濟學家 Chris Williamson 指出，儘管製造業 PMI 指數上升至 32 個月來的最高點，顯示出製造業健康狀況有所改善，但這一成長可能是短暫的。生產和新訂單增長主要受到企業和客戶為應對關稅造成的價格上漲和供應問題而積極囤貨的影響。與此同時，出口大幅下滑，供應商交貨延遲達到自 2022 年 10 月以來的最高點，貿易中斷加劇。