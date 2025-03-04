台積電董事長魏哲家將與川普會面 討論加碼投資計畫

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-04 00:08

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根據路透報導，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長魏哲家計劃周一 (3 日) 與美國總統川普會晤，討論該公司在美國的投資計畫。據了解，台積電打算未來 4 年對美國晶片製造工廠投資 1,000 億美元，投資計畫將於美東時間下午 1 時 30 分 (台灣時間周二凌晨 2 點 30 分) 公布。

這筆投資將用來打造美國最先進的半導體製造設施，這類擴建計畫將有助於美國達成一個長期以來追求的目標，即重建國內晶片產業。

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台積電去年四月已同意將原本的投資計畫擴增 250 億美元，總額達 650 億美元，並打算在 2030 年前在亞利桑那州增設第三座工廠。

美國商務部當時在前總統拜登的領導下，於去年 11 月批准一筆 66 億美元的政府補助，用於支持台積電在亞利桑那州鳳凰城的半導體生產設施。拜登在 2022 年簽署《晶片法案》，替美國的半導體生產與研究提供 527 億美元的補助。

川普的商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 上個月告訴立法者，該項計畫是「重建這個產業的絕佳首期付款」，但他拒絕承諾商務部已批准的補助金，表示希望「閱讀、分析並理解」這些補助專案。

台積電發言人上個月表示，根據協議中的里程碑條款，公司在新政府上任前已收到 15 億美元的《晶片法案》資金。

台積電去年同意在其位於亞利桑那州的第二座工廠生產全球最先進的 2 奈米技術，預計該工廠將於 2028 年開始生產。台積電還同意在亞利桑那州使用其最先進的「 A16」晶片製造技術。