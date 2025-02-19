2月美林基金經理人報告：牛氣沖天！持續加碼股票 看好黃金及美股

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-19 16:42

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由於通膨居高，近期多名聯準會官員發表談話均認為通膨存在風險，下滑的進展可能慢於預期，目前暫停降息是適當的，立場偏鷹，但隨美俄官員就俄烏戰爭停火舉行會談，市場期待和平將在不久後到來，激勵全球股市上漲。展望 2025 年各類資產的表現，受訪經理人最看好全球股、黃金及美股。

根據彭博資訊等外電新聞援引的二月份美銀美林經理人調查報告顯示，超過 8 成受訪經理人認為經濟不會衰退，近 8 成認為聯準會將持續降息至少一次。由於持續看好股市的表現，本月調查的現金水位降至 3.5%，為 2010 年以來的最低水準，並認為股優於債。雖然多數經理人認為美股有評價過高的疑慮，但仍看好全球股及美股，對歐股的看好程度亦大幅提升。此外，受訪經理人對價值股和小型股的看法也較上月逆轉，認為價值股將優於成長股，小型股將優於大型股。

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展望 2025 年各類資產的表現，受訪經理人最看好全球股、黃金及美股，各類股中則最看好銀行類股；債券方面則維持減碼。

針對 2025 年的市場展望調查顯示，最可能激勵市場表現的因素是中國經濟的加速成長，其次為 AI 生產力提升；而最可能拖累市場的主要因素是全球貿易戰及殖利率攀升。

以上資料依據彭博資訊，二月份美銀美林經理人調查於 2/7~2/13 進行，對管理 4,820 億美元資產的 205 位經理人進行調查。

富蘭克林證券投顧表示，目前看來關稅是川普政府的談判手段之一，目的是希望解決非法移民、毒品及貿易失衡等問題，若對手國願與川普政府在特定議題達成協議並執行，最終將有望免於高關稅，但談判過程中的不確定性將增添市場波動。另一方面，川普團隊積極斡旋期能盡快結束俄烏戰爭、加速以哈第二階段停火協議。市場訊息多空交錯，建議投資人透過資產配置及多元分散布局，度過市場波動期，建議以美國平衡型基金為核心，網羅收益、掌握聯準會降息行情並防禦股市波動。債券方面建議增持美國非投資等級債參與川普 2.0 行情；股市方面，預期美國經濟及企業獲利維持穩健，美股漲勢有望從科技七雄擴大至其他股票及產業，看好創新科技 / 科技、美國小型股 / 公用事業 / 基礎建設產業。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫 ‧ 華勒表示，預期 2025 年美國非投資等級債仍可提供合理回報，主要將由息收所驅動，預期美國經濟成長將達 2.5% 左右，企業基本面良好，將使違約率維持於低檔，利差則可望處於區間震盪。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，緩降息使債市殖利率處於較高水位，反而有利於投資人爭取收益，主要由公債與機構房貸抵押債組成的高評等複合債，截至 1 月底也仍有 4.9% 的殖利率水準，加上其高評等與高度流動性，在政策不確定的變動環境下，將在投資組合發揮不可或缺的避險功能。

富蘭克林坦伯頓創新科技基金經理人馬修．摩伯格表示，長期趨勢正以前所未有的速度改變世界，未來世界可能比預期更快到來，第四次工業革命可能會為我們帶來更多像科技七雄這樣的大型新公司，科技七雄的隊伍越來越壯大，這只是剛開始。持續看到電子商務、軟體即服務 (SaaS)、社群網路、雲端、醫療技術、電子支付的長期穩定採用，也對顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型、指數級增長數據等五個即將為經濟做出貢獻的主要領域抱持樂觀態度，並從中發掘投資機會。