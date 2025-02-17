川普緩徵對等關稅、股債齊揚 46.96億美元淨流入美股ETF 創新科技及小型股正看俏

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-17 16:15

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美國 1 月通膨好壞參半，聯準會主席鮑爾立場亦偏鷹，但川普推遲課徵對等關稅，俄烏戰爭現和談曙光，激勵股市走揚，債市亦受到追捧，從資金流向看，近週整體股票型 ETF 獲 72.22 億美元資金淨流入，除美國、歐洲分別獲 46.96 億、39.18 億美元資金淨流入，但其他地區資金淨流出。在股市策略上，法人看好美國經濟及企業獲利維持穩健，美股漲勢有望從科技七雄擴大至其他股票及產業，看好創新科技 / 科技、美國小型股 / 公用事業 / 基礎建設產業。

富蘭克林證券投顧表示，美國總統川普近期在關稅及地緣政治上動作頻頻，目前看來關稅是川普政府的談判手段之一，目的是希望解決非法移民、毒品及貿易失衡等問題，若對手國願與川普政府在特定議題進行談判、達成協議並執行，最終將有望免於高關稅，但談判過程中的不確定性將增添市場波動，另方面，川普團隊也積極斡旋期能盡快結束俄烏戰爭、加速以哈第二階段停火協議，帶動近期歐洲及新興市場反彈，短線反彈後仍需觀察實際和談進展及基本面改善狀況。

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值此多空交錯且消息面多變的不確定環境，富蘭克林證券投顧建議投資人透過資產配置及多元分散布局，度過市場波動期，在核心配置上，建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，網羅收益、聯準會降息行情並防禦股市波動，增持美國非投資等級債參與川普 2.0 行情，在股市策略上，預期美國經濟及企業獲利維持穩健，美股漲勢有望從科技七雄擴大至其他股票及產業，看好創新科技 / 科技、美國小型股 / 公用事業 / 基礎建設產業。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下銳思投資團隊指出，川普正戰術性使用關稅，具有破壞性，對市場情緒、波動性、風險承受的影響大於對長期商業基本面的影響，然而，無論關稅最終持續時間和規模如何，關稅將加速去全球化、企業回流美國、美國製造業供應鏈管理改善的趨勢，這都將支持美國小型公司重新在市場上取得領導地位的論點，主要是受獲利顯著提升推動，此外，美國小型股在評價面上也遠比其他市值或風格的股票更具吸引力。