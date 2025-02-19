市值型ETF再進化！009803鎖定台股龍頭＋隱形冠軍

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 10:48

‌



台股走了兩年的多頭，今年還能續漲嗎？專家指出，雖然川普關稅戰與聯準會利率政策帶來挑戰，但台股長期成長趨勢依舊樂觀，而市值動能型 ETF 如 009803，透過獨特選股機制，將成為投資人參與台股市場的強力工具。

鉅亨網與保德信投信攜手舉辦投資座談會，邀請 JC 財經觀點創辦人 Jenny Wang、保德信投信投資長李孟霞，以及保德信市值動能 50 基金經理人張芷菱，共同剖析當前台股市場的投資風險與機會。

‌



全球政經風險猶存 股市依然樂觀以待

2025 年市場的最大變數來自於川普重啟貿易戰及聯準會貨幣政策走向。JC 財經觀點創辦人 Jenny Wang 指出，儘管美國積極推動本土製造，但台積電仍是全球半導體供應鏈中的核心槓桿，難以取代。

保德信投信投資長李孟霞則認為，川普關稅政策對台灣短期影響有限，台灣的科技產業仍具有高度競爭力，而中國 AI 新創 DeepSeek 的發展對全球 AI 產業而言是良性競爭，將促進技術創新。

在貨幣政策方面，聯準會的利率走向仍是市場焦點。雖然 12 月點陣圖顯示未來降息速度與幅度可能不及預期，但 Jenny Wang 強調，通膨與就業數據朝向正向發展，市場普遍預期美國經濟將持續成長，強健的就業市場不僅支撐美國經濟，也為消費動能提供有力支撐。

總體來看，保德信投信投資長李孟霞認為，美國就業市場、消費動能與通膨均維持在聯準會所訂定的目標範圍內。而信用利差則是反映市場風險情緒的重要指標，一旦擴大可能引發投資者退場。但目前信用利差仍處低位，顯示市場認為經濟情況良好、違約風險低，加上許多企業，尤其是科技巨頭仍持續實現獲利成長。因此，她建議應當勇敢地堅持留在投資市場中，不宜輕易退場。

台股長期展望樂觀 經濟成長驅動股市上行

各市場中，台股前景尤為看好，保德信市值動能 50 基金經理人張芷菱指出，台股已成全球投資顯學，市值達 2,500 億美元，躍居全球第九大。而且 2025 年台灣經濟成長預計逐季提升，全年 GDP 年增率達 3.15%，經濟穩健擴張將推動台股市值再創新高。且歷史經驗顯示，台股表現與經濟成長息息相關，當 GDP 年增率高於 3% 時，台股長期報酬與勝率均顯著提升，顯示當前正是布局台股市值型產品的有利時機。

Jenny Wang 補充說明，當台灣 GDP 年增率超過 3% 之後進場布局台股，後 1 年、2 年、3 年平均報酬率分別為 10.8%、24.3%、31.6%，正報酬機率則依序達 64.9%、93.9%、96.7%，顯示台股持有時間越長，報酬率與勝率越高。

尤其 2025 年推動台股市場的核心力量正是 AI，特別是生成式 AI 技術的普及，深植日常生活並驅動產業升級，影響力前所未有。Jenny Wang 指出，美國對先進製程、CoWoS 等 AI 需求旺盛，帶動台灣科技產業外銷高速成長，2024 年 12 月外銷訂單年增 20.8%，其中電子產品 33.5%、資通訊 24%，對美電子訂單更飆升 54.67%。

也因此，台積電、鴻海等科技巨頭將持續受惠於全球 AI 浪潮，產業成長前景依舊穩健。加上美國大型科技公司持續擴大資本支出，2023 至 2024 年增長 49%，2025 年預估再增加 1,000 億美元，年增 44%。顯示科技巨頭積極強化技術實力，以保持競爭優勢，故市場需求強勁之下，將持續推升台股動能。

市值動能型 ETF 助投資人掌握市場機會

在台股長期向上的趨勢下，市值型 ETF 因能聚焦大型龍頭企業，已成為許多投資人的主要選擇。然而，傳統的市值型策略只能確保投資標的「夠大」，卻難以保證未來成長動能。

也因此，為了兼顧龍頭與成長，保德信投信近期推出的 PGIM 保德信臺灣市值動能 50（009803）首創「市值成長篩選」概念，除了篩選市值前 15% 的龍頭企業，同時納入市值成長前 15% 的公司，確保成分股擁有更佳的成長潛力，將有助於提升市值型 ETF 績效。

保德信投信總經理梅以德指出，009803 具有兩大特色，一是成長導向：傳統市值型 ETF 僅著重市值大小，而 009803 在此基礎上引入成長概念。在證交所 33 個次產業中，挑選出過去三年市值成長速度最快的前 15% 公司，不僅確保規模大，更具備高速成長潛力。

二是因子投資策略：除了市值成長篩選外，009803 還結合成長、動能、價值、品質等其他量化因子投資策略進行選股。量化投資已在市場上被證實能顯著優化投資績效，為投資組合提供更穩定且優化的風險回報。綜合來說，009803 不僅追求規模與成長兼備，更透過科學的因子投資策略提升整體績效，讓成份股能夠「大」且「跑得快」。

保德信市值動能 50 基金經理人張芷菱補充說明，根據過去五年數據，若僅投資市值前 50 大的公司，平均報酬率為 46.7%；但透過 009803 的篩選機制，聚焦市值成長型企業的報酬率則高達 113.8%，顯示成長性企業的投資價值更高。

Jenny Wang 也認為，009803 首創「市值成長篩選」概念，以及結合量化投資的方式，比傳統市值型 ETF 更能夠挑選出「夠大、夠穩、又會賺錢」的台股績優生。其追蹤的「臺灣市值動能 50 報酬指數」於 2010 年至 2024 年的 15 年間，總報酬率高達 867%，約為同期大盤的兩倍；不論是年化報酬率或風險調整後報酬率，表現均遠優於大盤。

此外，009803 採用「換股二刀流」策略，6 月定審時加重價值因子，著眼於捕捉高殖利率個股；12 月定審則強調「動能因子」，搶先卡位台股年底旺季行情。藉由這樣的彈性調整，不僅提升股息收益，更能在市場高成長期鎖定強勢股，進一步提升整體投資報酬。

009803 精選台股企業龍頭及隱形冠軍

觀察 009803 成分股 (截至 2024/12/31)，除了台積電、鴻海、日月光等台灣之光，還收錄了許多潛力新星，例如全球最大高爾夫球頭供應商：復盛應用，過去三年報酬率高達 100.3%，全球市佔率逾四成，儼然台灣的「隱形冠軍」。這也正是 009803 的優勢所在：在兼顧大型指標企業的同時，也能發掘未被傳統市值型 ETF 納入的成長股。

009803 的靈活設計亦能滿足不同投資族群的需求，小資族 / 新手投資人：每股僅為 10 元，適合定期定額佈局，利用長期投資累積資產；退休族：每年 3、6、9、12 月配息四次，可搭配其他 ETF 共同創造穩定現金流；成長型投資人：透過「市值成長篩選」，能聚焦未來高潛力標的，搶先卡位市場最強動能；長期投資人：運用時間複利效果，結合市值與動能因子篩選機制，持續累積資產增值。