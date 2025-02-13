〈美股早盤〉科技股反彈、PPI超預期仍有好消息 主要指數開高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-13 22:46

‌



美股主要指數周四 (13 日) 開高，原因是科技股大漲提振、美債殖利率下滑，另外稍早最新公布的生產這物價指數 (PPI) 暗示，聯準會 (Fed) 青睞的指標不會這麼糟糕，交易員稍微放下日前消費者物價指數超預期的擔憂。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 50 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 70 點或近 0.4%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.2%。

‌



美股開盤前主要指數期貨上漲且美國公債殖利率普遍下降，隨著科技公司股價反彈，市場對熱點通膨數據的反應有所緩解。市場人士解讀，儘管上月 PPI 加速成長，但其中的關鍵組成部分顯示 Fed 注意的物價指標並不如預期那麼糟糕。

標普 500 指數期貨上漲 0.1%，那斯達克 100 指數期貨上漲 0.3%，道瓊斯工業平均指數期貨上漲 0.2%。10 年期美國公債殖利率下跌 5 個基點，至 4.57%。彭博美元現貨指數變動不大。

1 月的 PPI 成長 0.4%，較去年 12 月修正後的 0.5% 增幅有所放緩。根據彭博調查，經濟學家預期 1 月增幅為 0.3%。與去年同期相比，PPI 成長 3.5%。PPI 的幾個組成部分對 Fed 偏好的通膨指標——個人消費支出物價 (PCE) 指數有影響，這些指標在 1 月表現較為良好。

BMO Capital Markets 的 Ian Lyngen 表示：「這一切表明，1 月的核心 PCE 將為 0.3%(甚至可能是 0.2%)，而此前市場擔心可能會達到高達 0.3% 的增幅，這解釋了公債市場的溫和需求。」

截至台北時間周四（13 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 0.12%，至每股 236.59 美元

英國石油 (BP-US) 早盤股價上漲 0.06%，至每股 34.70 美元

英國《金融時報》(FT) 周四報導，維權投資人艾略特管理公司 (Elliott Management) 已經成為英國石油 (BP) 的第三大股東，持有接近 5% 的股份，價值約 38 億英鎊 (約合 47.5 億美元)，並計劃讓這家陷入困境的石油巨擘減少對可再生能源的投入、進行大規模資產出售。

強鹿 (DE-US) 早盤股價下跌 4.21%，至每股 456.49 美元

強鹿 (John Deere) 周四公布第 1 財季獲利下滑，原因是收入下降和借貸利率走高，更多農民轉而租用拖拉機和其他設備。該公司上季淨利為 8.69 億美元，合每股 3.19 美元；而去年同期的淨利為 17.5 億美元，合每股 6.23 美元，與此同時重申全年獲利財測在 50 至 55 億美元之間。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月 CPI 年增率報 3.0%，預期 2.9%，前值 2.9%

美國 1 月 CPI 月增率報 0.5%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 1 月核心 CPI 年增率報 3.3%，預期 3.1%，前值 3.2%

美國 1 月核心 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國上周初領失業金人數報 21.3 萬，預期 21.7 萬，前值 22 萬

美國上周續領失業金人數報 185 萬，預期 188 萬，前值 188.6 萬

華爾街分析：

高盛集團的技術專家羅布納 (Scott Rubner) 表示，對美股的看空交易即將到來。他指出，市場越來越擁擠，且逢低買入的動能正在減弱。展望 2025 年仍然看多，但羅布納同時預告即將到來的負面轉折。他在日前的報告中稱，這是他對第一季的「最後一封看多的郵件」。