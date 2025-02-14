蘋果「家族新成員」下周三亮相 庫克X平台影片曝玄機

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-14 02:01

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蘋果執行長庫克周四 (13 日) 在社群媒體平台 X 上宣布，下周三 (19 日) 將舉辦「家族最新成員」(Newest Member of the Family)活動，貼文還附上一段金屬蘋果標誌的動畫。不過庫克並未透露更多細節，消息傳出後蘋果盤中股價上漲 2%。

圖：庫克 X

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新款 iPhone SE 將亮相「Home 鍵」走入歷史

根據彭博上周報導，蘋果即將推出一款新的入門款 iPhone，並預估於本月發布。蘋果門市的 iPhone SE(入門款手機) 庫存正迅速售罄，這再次證實新設備即將登場。目前的 iPhone SE 售價為 429 美元，預料新款手機將因多項升級而略微調高價格。

庫克的「家族最新成員」發言，或許暗示蘋果計劃重新命名 iPhone SE 系列，這款自 2016 年首次推出的機型或將進行品牌重塑。

據了解，這款新 iPhone 將採用與 iPhone 14 類似的設計，擁有更大的螢幕和 Face ID 功能，而經典的「Home 鍵」將走入歷史。「Home 鍵」首次由蘋果創辦人賈伯斯於 2007 年推出。庫克貼文的影片可能有線索，Home 鍵的形狀消失，或許在暗示這一設計的變化。

此外，這款新手機將搭載蘋果自家開發的 A18 晶片，該款晶片已使用在 iPhone 16。值得注意的是，這將是蘋果首款配備自家生產的行動通訊模組晶片，取代過去使用的高通 (QCOM-US) 晶片。蘋果計劃於今年秋季推出搭載這款晶片的更薄 iPhone，並打算在 2026 年將升級版的這款晶片應用於 iPhone Pro 系列。

其他新品及未來計畫

除了新款 iPhone 外，蘋果還計劃在 2025 年上半年推出其他新品，包括搭載 M4 晶片的 MacBook Air，升級版的 iPad Air 和入門版 iPad。蘋果還在開發首款智慧家庭中心，並將配備顯示器，預料在今年推出，此外還有新款 AirTag 追蹤裝置以及升級版的專業級桌電。

蘋果的目標是透過新 iPhone 的推出來逆轉銷售下滑的趨勢。在去年假日購物季，蘋果的 iPhone 收入意外下降 1%。在中國市場，蘋果的整體銷售額也出現 11% 的下降。