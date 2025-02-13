美1月PPI加速成長 Fed今年6月降息機會渺茫

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-13 21:36

‌



美國 1 月生產者物價指數 (PPI) 加速成長，進一步證明通膨再度抬頭，也強化市場對聯準會 (Fed) 在今年下半年之前都不會降息的看法。儘管如此，市場人士解讀 PPI 當中的關鍵組成部分暗示，Fed 青睞的個人消費支出 (PCE) 物價指數增速沒有預期的快。

美國勞工統計局 (BLS) 周四 (13 日) 公布數據顯示，1 月 PPI 年升 3.5%，創 2023 年 2 月以來新高，不僅高於市場預期的 3.2%，也高於前值 3.3%；按月來看成長 0.4%，高於市場預期的 0.3%，前值自 0.2% 上修至 0.5%。

‌



1 月 PPI 年升 3.5%，創 2023 年 2 月以來新高。(圖：ZeroHedge)

剔除波動較大的食品和能源的 1 月核心 PPI 年增 3.6%，高於市場預期的 3.3%，前值自 3.5% 上修至 3.7%；按月來看成長 0.3%，符合市場預期，前值自 0% 大幅上修至 0.4%。

1 月核心 PPI 年增 3.6%，高於市場預期的 3.3%。(圖：ZeroHedge)

經濟學家密切留意這份報告，因為 PPI 其中幾個組成部分與 Fed 青睞的通膨指標─PCE 物價指數─有關。最新 PPI 報告顯示，與 PCE 有關的類別在 1 月呈現下滑趨勢，大多數醫療保健產品和機票價格都有所回落，暗示 1 月 PCE 物價指數的增幅沒有預期的大。

BMO Capital Markets 的 Ian Lyngen 表示：「這一切表明，1 月的核心 PCE 將為 0.3%(甚至可能是 0.2%)，而此前市場擔心可能會達到高達 0.3% 的增幅，這也解釋公債市場的溫和需求。」

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席北美經濟學家 Paul Ashworth 也指出，整體來看，Fed 青睞的通膨指標組成部分非常溫和，物價通膨方面的消息比昨天的消費者物價指數 (CPI) 報告還好，不過核心 PCE 增幅仍與超 Fed 的 2% 目標。

蛋價推升上月食品價格 服務通膨持續成長

觀察 PPI 報告細項，1 月食品價格上漲 1.1%，其中雞蛋價格月升 44%，原因是美國禽流感爆發，另外 1 月能源價格成長 1.7%。

1 月能源價格反彈、蛋價推升食品價格大漲。(圖：ZeroHedge)

整體商品價格在 1 月成長 0.6%，連續第三個月大幅成長，而不包括食品和能源在內的商品價格連續第二個月溫和成長 0.1%。

有分析指出，今年迄今大宗商品價格普遍走高。彭博商品指數 (Bloomberg Commodity Index) 接近去年 5 月以來新高，部分是反映金屬、玉米和咖啡價格上漲。

與此同時，PPI 報告顯示服務價格上漲 0.3%。BLS 對此表示，這一成長的三分之一是由於住房服務成長飆升。另一方面，上月投組管理服務成本連續第二個月上升，這是 PCE 物價指數的一個組成部分，很大程度上和美股走勢掛鈎。

市場反應

由於 PPI 當中仍有好消息，截稿前美股主要指數走揚，道瓊工業指數漲近 100 點或 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 150 點或近 0.8%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲近 0.9%。

美國 10 年期公債殖利率跌至 4.55%，美元指數跌至 107.60；黃金期貨價格上漲 0.59%，報每盎司 2,946.00 美元。

芝商所 FedWatch 工具顯示，Fed 在 6 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率僅 35%，維持利率不變的機率維 60.5%(下圖)；12 月降息 1 碼的機率接近 40%。