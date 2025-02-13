傳蘋果繼續與百度合作 開發中國AI功能

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-13 21:49

‌



據了解，百度目前仍在開發兩項重要的 AI 功能，一是能夠處裡圖像和文本的 AI 搜尋功能、二是中文版 Siri 語音助手升級。這些功能屬於蘋果「Apple Intelligence」功能套組的一部分。這些功能已經在美國和其他幾個國家推出，但尚未在蘋果第二大市場─中國─登場。

‌



分析認為，蘋果與百度、阿里巴巴的雙重合作，顯示該公司正在透過與多個 AI 合作夥伴簽訂非排他性協議來分散風險。近年來，蘋果在中國市場面臨來自華為、Vivo 等中國本土智慧型手機品牌日益成長的競爭壓力。

蘋果的 Apple Intelligence 功能依賴於該公司自身的 AI 模型，以及與 OpenAI 的合作。 OpenAI 的 ChatGPT 軟體正被用來處理 iPhone 的更多複雜任務。蘋果曾表示，希望未來能提供包括 Google(GOOGL-US) 在內的其他公司的 AI 模型。

根據《The Information》日前報導，蘋果和阿里巴巴攜手替中國 iPhone 用戶開發 AI 功能。報導稱，阿里巴巴身為電子商務巨擘，擁有更多的中國消費者個人數據，例如用戶的購物和支付習慣，這也是蘋果決定與阿里巴巴合作的原因之一。