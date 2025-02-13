高盛預警美股下行風險 稱看空交易來臨

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-13 20:08

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高盛集團的技術專家羅布納 (Scott Rubner) 表示，對美股的看空交易即將到來。他指出，市場越來越擁擠，且逢低買入的動能正在減弱。展望 2025 年仍然看多，但羅布納同時預告即將到來的負面轉折。他在日前的報告中稱，這是他對第一季的「最後一封看多的郵件」。

他說：「每個人都進場，包括散戶、401K 資金流入、年初配置和企業資金，資金流動動態迅速改變，我們正接近負面季節性。」

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標普 500 指數自年初以來上漲 3%。即使這只是自 12 月以來的橫盤走勢，市場仍顯示出非凡的韌性。無論是 DeepSeek 的擔憂，還是美國總統川普的關稅政策，都未引發廣泛的修正。昨日，高於預期的通膨數據也成為股市快速反彈的最新例證，儘管有負面消息。

羅布納表示：「我最有信心的是，這種大規模的逢低買入能力正開始減弱。」在他所列的需求放緩「清單」中，包括對下行風險不對稱的趨勢追隨者 (如商品交易顧問, CTA)。如果美股下跌，預估這些顧問將賣出約 610 億美元的股票，而在牛市情境下，他們的買入僅有 100 億美元。

企業回購仍是支撐市場的因素之一，但其活動窗口將於 3 月 16 日關閉。另一方面，避險基金已將大量風險配置回市場，全球股市上周見證了兩個月來最大的淨買入。

關於過去 22 個交易日散戶買盤的力量，仍存在一些未解的問題。這些交易員迅速逢低買入，導致出現「巨量」交易，其中包括 3 天出現有史以來最大「散戶的買超」(Retail Imbalance)。這些年初的資金流動通常會在 3 月淡化。