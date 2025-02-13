〈財報〉日產上季營益大減近八成 第三度下修全年財測

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-13 19:51

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日產汽車 (Nissan) 周四 (13 日) 公布 2024 會計年度第三季 (截至去年 12/31) 財報，該季獲利大幅下滑並第三次下調全年財測，顯示出這家日本汽車製造商再退出與競爭對手本田汽車 (Nissan) 的合併談判後，公司內部動盪加劇。

根據財報，日產上季營益報 311 億日元，比去年同期的 1,416 億日元大減 78%，遠不及 LSEG 的 8 位分析師調查平均預期為 632 億日元。有鑑於此，該公司把 2024 會計年度全年營益預測下調 20% 至 1,200 億日元。

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日產汽車第三季營益年減近八成至 311 億日元。(圖：日產汽車財報)

日產汽車第三度下修全年財測。(圖：日產汽車財報)

日產汽車表示，將加快上季宣布的重組計畫，並打算在 2026 會計年度節省約 4,000 億日元 (約合 26 億美元) 的成本，致力於打造更精簡和具韌性的業務，措施包括減少勞動成本及重組其製造基地。

其中，大約四分之一的成本節省將來自於與車輛製造有關的措施，例如合併生產線、在下個會計年度的第一季關閉泰國一座工廠以及未來關閉另外兩座工廠，但未具體說明是哪些工廠。