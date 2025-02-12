〈美股早盤〉通膨重燃擔憂 主要指數齊挫

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-12 22:41

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美股主要指數周三 (12 日) 開盤齊挫，因為美國最新數據顯示 1 月通膨增速超預期，加劇投資人對聯準會 (Fed) 近期不會降息的擔憂。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 450 點或 1%，那斯達克綜合指數跌逾 150 點或近 0.8%，標普 500 指數跌近 0.9%，費城半導體指數跌近 1%。

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美股開盤前主要指數期貨全面下挫，由於美國上月核心通膨單月增速創下去年 3 月以來最大漲幅，交易員將聯準會今年首次降息時間自 6 月再延後至 12 月。標普 500 指數期貨下跌 1%。

另外追蹤上述兩種資產類別的主要交易所交易基金 (ETF) 遭拋售，顯示市場對 CPI 的跨資產反應料為約一年來最嚴重。與此同時，美元指數走高。

eToro 分析師 Bret Kenwell 表示：「投資人希望從今天上午的通膨報告中得到安慰，但他們沒有得到。對今天這份報告的直接反應可能會在短期內打壓股市，因為高於預期的數據進一步降低 Fed 今年降息的可能性，並引發了投資人對通膨再抬頭的擔憂。」

高盛資產管理分析師 Whitney Watson 認為，今天強於預期的 CPI 數據可能進一步鞏固 FOMC(聯邦公開市場委員會) 對於降息的謹慎態度，強勁的勞動市場也為保持耐心提供空間。Fed 將繼續保持「觀望模式」，並預估下月會維持利率不變。

截至台北時間周三（12 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 2.22%，至每股 129.85 美元

輝達股價近來出現大幅波動，並反映出市場對人工智慧 (AI) 支出放緩的擔憂。尤其在最近，來自中國 AI 新創公司深度求索 (DeepSeek) 的挑戰引發市場的不安，造成輝達股價單日暴跌 17%，市值蒸發約 5,900 億美元。儘管後來輝達股價有所回升，但投資人的態度已經有所改變，未如過去般迅速進場搶購下跌股。這顯示出市場對 AI 支出成長能否持續的懷疑。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 1.74%，至每股 334.22 美元

特斯拉股價在 2 月一路翻轉直下。這家由馬斯克領導的電動車製造商股價在周三盤前交易再次下跌 2% 至每股 321 美元，繼續從近期的 52 周高點急劇下滑。Wedbush 證券分析師艾夫斯 (Dan Ives) 表示：「空頭占據了主導地位。」目前，空頭對特斯拉有許多可趁之機。

Lyft(LYFT-US) 早盤股價下跌 15.32%，至每股 12.19 美元

由於與規模更大的競爭對手優步 (Uber)(UBER-US) 爭奪更多乘客，Lyft 預估第一季預訂總量將疲軟。該公司股價在周三盤前交易大跌 12.5%。Evercore ISI 分析師表示：「Lyft 面臨的關鍵問題仍然是該公司能否在提高獲利能力的同時維持營收成長。」

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月 CPI 年增率報 3.0%，預期 2.9%，前值 2.9%

美國 1 月 CPI 月增率報 0.5%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 1 月核心 CPI 年增率報 3.3%，預期 3.1%，前值 3.2%

美國 1 月核心 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.2%

華爾街分析：