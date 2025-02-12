DeepSeek擔憂揮之不去 輝達股價不再堅如磐石

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-12 21:12

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輝達 (NVDA-US) 股價近來出現大幅波動，並反映出市場對人工智慧 (AI) 支出放緩的擔憂。儘管該公司是全球領先的 AI 晶片製造商，且亞馬遜 (AMZN-US)、Google(GOOGL-US)、Meta(META-US)、微軟 (MSFT-US) 等關鍵客戶計劃在 2025 年投資達 3,000 億美元，但輝達股價仍然在 1 月創下的歷史高點下跌逾 11%。

尤其在最近，來自中國 AI 新創公司深度求索 (DeepSeek) 的挑戰引發市場的不安。該公司宣稱以較低成本提供更高效的 AI 模型，造成輝達股價單日暴跌 17%，市值蒸發約 5,900 億美元。儘管後來輝達股價有所回升，但投資人的態度已經有所改變，未如過去般迅速進場搶購下跌股。這顯示出市場對 AI 支出成長能否持續的懷疑。

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Deepwater 資產管理公司創辦人 Gene Munster 表示，市場的心態已經從看似不敗的成長故事，轉向對 AI 支出放緩的擔憂。這一改變反映出投資人對輝達未來成長的不確定性，特別是 DeepSeek 的競爭對手進一步強化了這一點。

輝達即將於 2 月 26 日美股盤後公布財報，但與過去幾年每次報告前股價接近歷史高點的情況不同，這次的股東情緒並不樂觀。摩根士丹利分析師指出，現在的情況將取決於輝達是否能夠打消投資人的疑慮並繼續維持成長。

儘管如此，部分分析師認為，股價下跌反而為部分投資者提供了買入機會。Evercore ISI 的分析師認為，DeepSeek 事件所引發的賣壓替輝達創造低價進場的機會。此外，股價下跌讓輝達的估值更具吸引力，當前股價約為預期本益比 30 倍，低於過去 5 年的 40 倍平均本益比。

然而，若輝達未能在財報中超越市場的預期，股價可能會維持在區間內波動。SPEAR Invest 的投資長 Ivana Delevska 指出，對輝達即將推出的 Blackwell 晶片的疑慮，可能會進一步影響市場情緒。該公司的新產品線因製造挑戰和供應限制而放慢推出步伐，儘管管理層強調需求強勁，但市場似乎對此仍保持懷疑態度。