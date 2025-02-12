川普稱利率應該下調 與其關稅政策齊頭並進

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-12 22:00

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根據《CNBC》周三 (12 日) 報導，美國總統川普近日再次轉變對聯準會 (Fed) 的立場，並在自家社交媒體上 Truth Social 發文表示應該降低利率，並強調降息應該與即將實施的關稅政策配合。

川普發文稱：「利率應該下調，這將與即將到來的關稅相輔相成！讓我們一起搖滾，美國！」

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圖：川普 Truth Social

此前一天，Fed 主席鮑威爾表示官員們不急於降息。鮑爾指出，決策者需要觀察通膨進展，而不必急於作出降息決策。此外，其他官員也提到他們正評估關稅對物價可能產生的影響，但鮑爾並未對此問題作出直接評論。

川普的發言反映出白宮在貨幣政策上的立場有些變化。川普在上任初期曾要求 Fed 立即降息，儘管他對 Fed 並無直接控制權。數日後，他又表示，Fed 在 1 月下旬的會議中做出了保持利率穩定的正確決定。

在隨後的言論中，財政部長班森特 (Scott Bessent) 表示，政府更關注降低 10 年期美國公債殖利率而非短期的聯邦基金利率。

然而，川普周三的發言顯示，他再次將壓力放在 Fed 身上，希望其放寬政策。這與他過去幾個月的態度有些許不同，之前他曾試圖說服 Fed 保持利率或降息，以支持經濟增長並減少美元強勢帶來的不利影響。

目前市場普遍預期，Fed 下個月將保持利率不變，並可能在 6 月或 7 月進行調整，之後整年都不會再降息。部分經濟學家，包括來自美銀 (BAC-US) 的分析師，認為 Fed 今年將不會再降息，尤其是在 2024 年已經大幅降息 1 個百分點的情況下。