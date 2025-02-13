Fed鮑爾國會作證次日：通膨壓力仍在降息緩行 川普關稅影響待觀察

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-13 02:00

‌



美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾於周三 (12 日) 再度出席國會聽證會，他依然強調儘管通膨已有緩解但仍未完全達標，因此 Fed 並不急於降息，還有更多工作要做。最新的數據顯示，美國 1 月的消費者物價指數 (CPI) 增幅高於預期，顯示通膨壓力依然存在，Fed 將保持較高的利率政策，直到經濟顯示通膨將持續回落。

通膨仍高於目標 有進展但未達標

‌



鮑爾在對眾議院金融服務委員會的證詞中表示：「我們接近目標，但還沒完全達到控制通膨的目標。」因此會繼續保持「限制性政策」，即在確定通膨將持續回落之前，不會輕易調降利率。

美國勞工統計局 (BLS) 公布最新數據顯示，1 月剔除食品和能源成本的 CPI 單月增速創去年 3 月以來最快，凸顯通膨再度抬頭趨勢。這份報告也讓交易員大大延後 Fed 今年降息預測，從今年 6 月延至 12 月，而且從降息兩次預測下修為一次。報告也進一步強化 Fed 不急著降息的立場。

高利率政策將持續 降息需謹慎

鮑爾依然強調，Fed 並不急於降息，「我們不需要急於調整政策立場」，這意味著在未來一段時間內將維持較高的基準利率，直到通膨顯示出持續下降的趨勢，並達到 2% 目標。

他指出，儘管降息有助於刺激經濟成長，但在通膨問題尚未完全解決的情況下，降息的速度將會受到抑制。鮑爾表示，Fed 將根據即將發布的經濟數據來評估是否進一步調整貨幣政策。

川普的關稅政策對經濟影響待觀察

在聽證會中，鮑爾也被問及川普對經濟的關稅政策以及其對降息的呼籲。川普再次透過社交媒體呼籲降低利率，並表示這將與他計劃徵收的關稅政策「齊頭並進」。

鮑爾回應，Fed 不會對總統或政府的具體政策發表意見，並且會根據實際的經濟數據來調整貨幣政策。儘管如此，他指出，關稅政策確實會對經濟產生影響，Fed 會持續觀察這些政策的效果，並根據數據來調整其貨幣政策。

近期，川普宣布將對鋼鐵和鋁進口徵收 25% 的關稅，並已對中國商品加徵 10% 的關稅，這些政策的實施可能會對市場情緒以及未來的利率決策產生影響。

鮑爾強調，雖然 Fed 無法對這些政策表態，但政策的變動及其可能產生的影響，將對經濟環境帶來不確定性，值得持續留意。

貨幣政策策略檢討中

鮑爾還提到，Fed 正在進行貨幣政策策略的檢討，並將評估過去幾年來的經濟發展，特別是近年的通膨與利率政策。