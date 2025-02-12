〈財報〉孫正義回歸大膽投資押注 軟銀卻迎來單季虧損

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-12 20:48

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日本軟銀集團 (SoftBank Group) 周三 (12 日) 公布的 2024 會計年度第三季財報出現意外虧損，虧損金額達 24 億美元 (約合 3,692 億日元)，遠遜市場預期。這一虧損主因是其願景基金 (Vision Fund) 所持的多家科技公司的股價下跌，特別是電商平台 Coupang、滴滴出行和 AutoStore 等公司，這些未實現的估值損失讓軟銀的財報遭遇重創。

根據財報，軟銀第三季 (截至去年 12/31) 虧損 3,692 億日元，遠遜 LSEG 分析師平均預估的獲利 2,340 億日元 (約合 15 億美元)，去年同期淨利則為 9,500 億日元。

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除了科技股的估值波動外，軟銀的虧損也反映出其在過去幾年中的高風險投資策略，尤其是願景基金投資組合中的一些失敗案例，如 WeWork 等。

此外，隨著全球利率上升，高成長新創公司估值大幅下滑，軟銀的投資活動在去年第三季顯示出放緩跡象，但公司仍保持長期發展目標不變，預估 2025 年隨著 Stargate 人工智慧 (AI) 基礎設施項目逐步推進，投資活動將重啟成長。

儘管面臨短期的虧損，軟銀的創辦人孫正義依然堅持其積極的投資策略，特別是在 AI 領域的布局。軟銀已經承諾對與 OpenAI 合作的 Stargate 計畫投資 150 億美元，該計畫將在美國建立 AI 資料中心基礎設施，並且將尋求更多的專案融資。

據報導，Stargate 最終可能吸引高達 5,000 億美元的投資，這顯示出軟銀對 AI 基礎設施領域的深度投入。

為支持這些雄心勃勃的計畫，軟銀將依賴專案融資 (Project Finance) 來籌集資金，這種方式通常用於能源基礎設施項目，將吸引銀行、保險公司等投資者的資金。

軟銀財務長後藤芳光 (Yoshimitsu Goto) 在財報會議中指出，軟銀的 AI 投資將主要通過股權形式進行，並且將利用專案融資來分攤風險，從而降低對軟銀自身資本的依賴。

此外，儘管軟銀截至去年 12 月底的現金儲備有所下降，從去年 3 月 (上一會計年度結束時) 的 6.2 兆日元降至 4.7 兆日元，但該公司依然保持相對健康的資本結構，並有能力進行大規模的融資與投資。未來，軟銀可能會繼續在 AI、半導體等領域進行積極布局，以期在科技革命中占據一席之地。

願景基金的挑戰與調整

軟銀的願景基金在過去的幾年中面臨龐大的挑戰。儘管一些投資如輝達 (NVDA-US) 等科技巨擘獲得回報，但基金中仍有大量未上市新創企業，這些公司中的一些正面臨嚴峻的市場考驗。願景基金 2(Vision Fund 2) 的累計虧損已達到 222 億美元，顯示出該基金在高風險高回報的投資策略上所遇到的困難。

然而，儘管面臨如此挑戰，軟銀並未放棄其投資目標。除 AI 領域，軟銀還計劃繼續加碼 OpenAI，並推動與其他科技企業的合作，將目光瞄準更多具有潛力的高科技領域。

儘管軟銀面臨財報虧損，並且願景基金的投資表現不盡如人意，但該公司依然保持積極的投資策略，尤其是在 AI 和基礎設施領域的布局。