美1月CPI增速全面超預期 Fed降息恐延至年底

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-12 21:37

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美國勞工統計局 (BLS) 周三 (12 日) 公布最新數據顯示，1 月剔除食品和能源成本的消費者物價指數 (CPI) 單月增速創去年 3 月以來最快，凸顯通膨再度抬頭趨勢。這份報告也讓交易員大大延後聯準會 (Fed) 今年降息預測，從今年 6 月延至 12 月，而且從降息兩次預測下修為一次。報告也進一步強化 Fed 不急著降息的立場。

具體來看，Fed 青睞的核心 CPI 在 1 月年升 3.3%，高於市場預期的 3.1%，也高於前值 3.2% ；1 月核心 CPI 月增 0.4%，略高市場預期 0.3%，遠超前值 0.2%，創去年 3 月以來最大漲幅。

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1 月核心 CPI 月增 0.4%，創創去年 3 月以來最大漲幅。(圖：ZeroHedge)

1 月整體 CPI 年增 3.0%，略高市場預期與前值的 2.9% ；按月來看成長 0.5%，高於市場預期 0.3%，也略高前值 0.4%，為 2023 年 8 月以來最大漲幅。

1 月整體 CPI 月升 0.5%，為 2023 年 8 月以來最大漲幅。(圖：ZeroHedge)

1 月的報告顯示通膨降溫進展可能倒退，與強勁的就業市場結合，可能讓 Fed 在可預見的未來繼續保持觀望態度。另一方面，決策者也在等待川普政策的更多明確資訊，尤其是關稅的問題，這些政策已經導致消費者通膨預期攀升。

川普一再呼籲 Fed 降息，不過 Fed 主席鮑爾日前在參院聽證會表示不急著降息。雖然鮑爾未對貿易政策做出評論，但表示會考慮政府政策對經濟的綜合影響，包括稅收和移民政策。

食品價格推動 CPI 上漲

根據報告，上月 CPI 的增幅主要受到食品價格推動，其中三分之二的上漲來自雞蛋價格。雞蛋價格上漲超過 15%，是自 2015 年 6 月以來的最大漲幅。此外，飯店住宿和二手車價格也有所上漲，這可能與洛杉磯的致命野火有關。

具體來看，食品指數在 1 月上漲 0.4%，其中家庭食品指數上漲 0.5%，肉類、家禽、魚類和雞蛋的指數上漲了 1.9%，雞蛋價格上漲 15.2%，創 2015 年 6 月以來最大的漲幅。另外，能源指數在 1 月上漲了 1.1%，其中汽油指數上漲了 1.8%；天然氣指數上漲了 1.8%，而電力指數在 1 月保持不變。

住房價格和薪資成長

住房價格 (服務類別中最大的一項) 在 1 月上漲 0.4%，其中業主等效租金和主要住宅租金分別上漲 0.3%。值得注意的是，所謂不包含住房的「超級核心 CPI」(SuperCore CPI)1 月飆升 0.7%，讓年增幅維持在 4% 的高點。

超級核心 CPI 在 1 月飆升 0.7%，讓年增幅維持在 4% 的高點。(圖：ZeroHedge)

1 月住房通膨持平，從去年 12 月的 4.99% 上升至 1 月的 5.06%，而租金通膨持續下降，從去年 12 月的 4.72% 降至目前的 4.60%，為 2022 年 3 月以來新低。

1 月住房通膨持平，而租金通膨持續下降。(圖：ZeroHedge)

另外，1 月剔除住房和能源後，服務價格上漲 0.8%，為一年來最大增幅。Fed 官員強調，在評估通膨走勢時，這一指標相當重映，儘管是透過不同指數來計算。

本次報告還對 CPI 進行新的權重調整，以更準確反映美國民眾的消費習慣，但去年 CPI 的修訂幅度不大。一些 Fed 官員指出，通膨通常在每年年初較高，因為企業會進行較大的價格調整。

與此同時，同日公布的另一份報告顯示，1 月實質時薪年增 1%。

專家看法

高盛資產管理分析師 Whitney Watson 認為，今天強於預期的 CPI 數據可能進一步鞏固聯邦公開市場委員會 (FOMC) 對於降息的謹慎態度，強勁的勞動市場也為保持耐心提供空間。Fed 將繼續保持「觀望模式」，並預估下月會維持利率不變。

嘉信理財分析師 Richard Flynn 說，在其他條件不變的情況下，通膨上升可能會讓 Fed 推遲降息，從而導致美元走強。美元強勢有助於抵消經濟中的一些通膨壓力和關稅影響，也使得美國公債對投資人更具吸引力，有助於減緩美債率的上行壓力。

Pepperstone 分析師 Michael Brown 表示，這些數據應該會讓 Fed 保持耐心的立場，並不急於進行新的降息。因此，目前看來 2025 年上半年降息的可能性極低。

市場反應

最新 CPI 報告澆熄市場對 Fed 今年上半年降息預期，美股主要指數集體下挫。截稿前，道瓊工業指數跌逾 340 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數跌近 100 點或近 0.50%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌 0.7%。

美國 10 年期公債殖利率飆升至 4.652%，美元指數短線拉升，現報 108.175；黃金期貨下跌 0.62%，現報每盎司 2,914.50 美元。

根據芝商所 FedWatch 工具，Fed 今年 6 月降息 1 碼 (25 個基點) 的機率僅略高三成(下圖)，12 月降息 1 碼的機率為四成。