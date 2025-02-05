傳南韓車企起亞遭印度指控逃稅 金額近1.6億美元

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-05 19:59

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路透周三 (5 日) 援引兩名知情人士消息與一份政府文件報導，印度指控南韓汽車製造商起亞 (Kia) 因錯誤申報進口零部件，涉嫌逃稅 1.55 億美元 (約合 13.5 億印度盧比)，這是一起涉及高額關稅和長期調查的案件。這一指控是在起亞與印度當局間的最新爭議中提出的，與此前大眾汽車（Volkswagen）因涉嫌逃稅而起的爭議相似。

根據印度政府的一份通告，印度稅務官員指出，起亞的豪華車型「Carnival」涉嫌透過多個港口分批進口零部件，目的是減少應繳的關稅。這些進口零部件本應以「完全拆卸」(CKD) 形式進口，而這類進口需要支付較高的關稅 (30% 至 35%)。然而，起亞選擇分批進口，將關稅降至僅 10% 至 15%。

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起亞印度公司對此指控作出回應，表示已經提供詳細的證據和文件來支持其立場，並且仍在與印度當局合作處理此事。該公司強調，始終遵守所有規定，並持續配合當局調查。

目前，起亞已經按「抗議」方式繳納 2,780 萬美元作為保證金，並繼續對這一稅務通知提出異議。政府來源指出，印度的稅務調查仍在進行中，並且可能會進一步擴大範圍。

根據印度的稅務規定，如果起亞敗訴，可能需要支付高達 3.1 億美元的罰款和利息，相當於逃稅金額的兩倍。這將是一筆不小的金額，對起亞而言是一大挑戰。根據最新的財務資料，起亞在印度的年銷售額達到 44.5 億美元，並在 2022/23 會計年度實現 53% 的成長，淨利為 2.43 億美元。

起亞的案件與福斯汽車 (Volkswagen) 在印度的逃稅指控相似。福斯曾因為錯誤的進口申報，未繳納應該繳納的高額 CKD 關稅而引發爭議。與起亞的情況不同，福斯的案件涉及多個車型，而起亞則僅針對「Carnival」這一單一車型。