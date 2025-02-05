傳OpenAI執行長阿特曼將訪阿布達比與MGX洽談融資事宜

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-05 19:30

‌



路透周三 (5 日) 援引知情人士消息報導，OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 計劃本周前往阿拉伯聯合大公國 (UAE, 簡稱阿聯)，與阿布達比的投資集團 MGX 進行募資談判。此行對於 OpenAI 來說，正處於一個關鍵時刻，因為該公司正面臨來自中國競爭者 DeepSeek 的挑戰，這是一個成本較低的 AI 替代方案，可能對 OpenAI 的市場地位構成威脅。

據了解，MGX 曾參與 2023 年 10 月的 OpenAI 募資輪，該輪融資金額達 66 億美元，但 MGX 方面尚未對此報導作出回應。隨著中國競爭者 DeepSeek 的崛起，OpenAI 面臨著來自這些較便宜選擇的競爭壓力，這使得其尋求更多資金支持以應對未來挑戰。

‌



阿特曼在此行阿布達比之前，已完成亞洲的訪問行程。在日本，OpenAI 與軟銀達成人工智慧 (AI) 服務合作的協議。此外，軟銀也正在與 OpenAI 商談，打算領導 OpenAI 下一輪融資，規模預估可達 400 億美元，並可能將 OpenAI 的估值推升至 3,000 億美元。若此輪融資成功，將成為歷史上單一公司最大的融資輪。

阿聯近年來在積極發展 AI 領域，目標是成為全球 AI 技術的領跑者。阿聯的 AI 發展主要由國有企業 G42 和 MGX 主導，這些公司與阿聯財富基金 Mubadala 有著密切合作。阿聯希望透過大規模投資 AI 技術，增強其在全球經濟中的影響力，並在未來油氣需求減少後，實現經濟轉型。

儘管阿聯與美國在安全領域長期保持合作關係，但其與中國的密切聯繫也引起美方的關切。美國擔心阿聯可能會將美國的技術與中國共享，這使得阿聯的 AI 計畫成為中美兩國之間的敏感話題。