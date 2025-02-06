松下控股將解散Panasonic 有意出售電視業務

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-06 14:46

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日本松下控股公司宣布啟動集團重大改革，將將在下一財政年度，解散其家電子公司松下電器（Panasonic），集中發展人工智慧資料中心等高利潤領域。

松下控股表示，計畫將松下電器的家電、空調和照明等業務，拆分成多家獨立的事業公司。據稱，家電業務將重組為「Smart Life」，照明業務則改為「Electric Works」，空調業務也將成立新公司獨立營運。

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此外，松下控股也積極檢討低收益業務，包括電視業務恐遭到出售。該公司社長楠見雄規表示，「除了出售，可能還有其他選擇，我自己對電視業務仍有深厚的感情。」

松下電視曾經是該品牌的搖錢樹，在 2007 年銷售額一度達到 1 兆日圓，2010 年後，松下電視就走進了虧損的下坡路。2021 年 5 月 11 日，松下宣布該集團已停止在日本生產電視機，未來將專注於海外生產。當時，松下方面表示，停產的理由是產量少、成本高，導致收益欠佳。

在中韓家電企業的夾殺之下逐漸落沒，若真的遭到出售，經風靡全球的松下電視將成為另一滴時代的眼淚。

另一方面，松下今年初宣布 AI 相關的企業成長計劃「Panasonic Go」，並在美國拉斯維加斯舉辦的 CES 展會上推出與甲骨文合作創建的 AI 健康助手 Umi。

楠見雄規表示，松下將在其所有業務中整合 AI 技術，並與甲骨文合作提高 AI 相關的收入，其中一個領域就是數據中心對高效耐熱部件和材料的需求。