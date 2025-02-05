又一獨資車廠！豐田砸230億在上海金山蓋LEXUS電動車廠 2027年投產

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-05 16:00

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日本最大車廠豐田今 (5) 日與中國上海市政府就共同助力中國社會綠色低碳發展相關舉措達成合作意向，決定在上海市金山區獨資成立 LEXUS 純電動車及電池的研發、生產公司。

豐田表示，雙方合作範圍涉及物流網路、產業鏈上下游、氫能、智慧自動駕駛、電池回收再利用等，豐田將與上海市攜手打造具備影響力的碳中和引領典範專案。新獨資公司將開發一款 LEXUS 品牌下的全新電動汽車，將於 2027 年起開始生產，工廠初期年產能約 10 萬輛，料將創造約 1000 個新就業崗位。

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《中國經濟網》報導，豐田初期投資金額為 50 億人民幣 (約 230 億台幣)，是繼特斯拉 (TSLA-US) 之後，上海市再次引入外商獨資新能源整車專案。

2018 年 7 月 10 日，特斯拉超級工廠正式落戶上海臨港產業區，這是上海有史以來最大的外資製造業專案。

豐田中國相關人士透露，這次 LEXUS 純電動車及電池研發生產公司落戶上海，是豐田希望從整個產業鏈上去佈局。此外，豐田還將在新工廠投入劃時代的革新性生產技術，努力打造不同以往的生產一線應用場景。

另據中國《財經網》報導，LEXUS 自誕生之初，就是豐田在能源危機下回應美國新消費市場需求，率先轉型衝擊豪華的國際品牌。如今，豐田正展開全面的電氣化、智慧化變革的關鍵行動，在中國獨資建廠不只是為了這一全球最大市場本身，更是為了獲得經驗和技術反哺。

至於上海金山區雖不是傳統意義上的汽車工業重鎮，但具備一定的汽車產業基礎。同時，能夠就近連接浙江等長三角地區豐富的汽車產業鏈資源，並就近獲得高科技人才的智力支援。

2022 年 12 月，金山區依託現有汽車研發設計資源、汽車零部件產業與工業基礎、區位優勢等，成立金山區新能源汽車零部件產業聯盟，區內 33 家相關企業加入聯盟，可為 LEXUS 在此建廠提供可資利用的產業資源和協同創新的環境。

金山區也正加大鈉離子電池、儲氫材料項目建設，為汽車產業發展提供重要支撐。金山區市場監管部門還完善了「金質貸」品質增信融資制度，助力金山新能源汽車零部件企業發展，迄今已為產業鏈落地「金質貸」金融資金 500 萬人民幣。

華東師範大學城市發展研究院院長曾剛表示，金山區有著獨特的區位優勢，連接著浙江，處於長三角一體化發展的關鍵位置。 金山區能夠充分利用浙江在製造業供應鏈、人才資源以及市場消費潛力等方面的優勢，促進汽車產業上下游的協同發展。