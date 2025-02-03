中國1月財新製造業PMI回落 仍保持在擴張區間

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-03 11:10

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由於春節前後生產進入淡季，2025 年開年中國製造業生產經營活動擴張速度放緩。

《財新網》周一（3 日）公布的數據顯示，1 月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為 50.1，較前月低 0.4 個百分點，降至近四個月來最低，但景氣仍維持擴張態勢。

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中國國家統計局近日公布的 1 月製造業 PMI 報 49.1，回落 1 個百分點，時隔三個月再次降至收縮區間。

從財新中國製造業 PMI 分項數據看，1 月就業指數在收縮區間降至 2020 年 3 月來最低，可能跟員工提前返鄉過年、企業裁員節支有關。

制造業市場信心回升。1 月生產經營預期指數在榮枯線以上反彈，但數據仍低於長期均值。參與調查的企業普遍稱，業務拓展力度加大，加上政策支持，將帶動未來一年銷售增長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，1 月製造業供求增速加快，物流運轉流暢，企業主動回補庫存，購買量繼續增加。挑戰則來自就業大幅收縮、外需不振、價格水準低迷。

王喆認為，2024 年 9 月起陸續出爐的一系列增量政策落地顯效，助推 2024 年全年經濟增長目標任務順利完成。

王喆說，新的一年，大規模設備更新、消費品以舊換新等刺激政策效果可能會邊際放緩。

王喆稱，在海外政策不確定性增加背景下，出口環境可能會惡化，這將是中國經濟面臨的巨大挑戰，政府應對此應做好充分準備，根據客觀形勢變化及時調整政策。