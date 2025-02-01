〈名家開講〉吳嘉隆：經濟情勢越複雜、投資策略越簡單 台股上看3萬 5大產業看俏

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-01 10:40

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美國新任總統川普自去年 11 月當選到 1/20 就任，「川政」動向持續為舉世矚目。金蛇年前夕《鉅亨網》獨家專訪總體經濟專家吳嘉隆，拆解川普 2.0，預測中國在高關稅壓力下，企業將紛紛出走、資金流向美國，看好美股持續帶動台股走升，指數扣關 3 萬點，台積電上看 1800 元，他提供在複雜經濟情勢下的「簡單投資策略」與投資人分享，並看好晶片、AI、機器人、無人機及矽光子 5 種產業。

吳嘉隆首先指出，川普 2.0 有兩大主軸，地緣政治與經濟。在地緣政治方面，他要對普丁施壓，以結束烏克蘭戰爭，手段之一即是降低油價，打擊俄羅斯的財政收入。再加上，川普退出巴黎氣候協定，不再支持綠色能源這個民主黨政府的「神主牌」，相對傳統能源的生產會增加。綜合這兩個因素，美國油價會走低，有助於減輕通膨壓力，也有助於美國聯準會恢復降息的操作。

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除了油價，川普 2.0 經濟對策另一重點，即是關稅。他在競選時提及要對所有國家課徵「普遍性關稅」，這會有兩個效果，第一是增加財政收入，在財政平衡原則下，川普會在其他地方減稅，如降低所得稅與營業稅。這麼一來，美國的家庭消費與企業投資會得到刺激，有助於美國實體經濟的擴張。

第二個效果是，這會逼外國製造業乾脆來美國投資，把生產線設在美國境內，可節省關稅，也增加美國的就業機會與政府稅收。增加就業機會一直是川普經濟政策的核心，因他關心社會基層，許多藍領階級在全球化浪潮受到壓抑，許多就業機會移轉到中國與印度。可預見的，在普遍性關稅下，許多國家將不得不增加對美國的投資。

至於資本市場，吳嘉隆認為，在資金與信心的支持下，美國股市會反映 AI 革命在商業應用的擴大，會看到企業營收與獲利的上升，將有助於推升 EPS 與本益比。可預見美國股市的持續走高，將帶動台股跟著持續上揚，並推升大盤挑戰 3 萬點。

2024 年台股漲幅高達 28%、傲居全球第二，金蛇年的台股前景如何？吳嘉隆建議：持續押注具有成長動能的科技股，例如晶片，AI，機器人，無人機，矽光子這 4 大熱門領域，因為他們的成長動能會點燃經濟與股市的熱度。至於個股，可針對具成長動能的族群，挑選具領導地位的企業，長期續抱，不必在乎短線波動。