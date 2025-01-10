小心荷包又扁了！屋主今年若沒在「這天」以前遷入戶籍 恐要多繳3倍稅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-10 18:35

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財政部提醒，房屋稅 2.0 新制自 113 年 7 月 1 日起施行，今（114）年 5 月 1 日房屋稅將首次適用。2.0 新制就自住房屋增訂「辦竣戶籍登記」之要件，符合自住房屋者，應於今年 3 月 24 日以前辦竣戶籍登記，否則非自住的稅率最高到 4.8%，與自住稅率 1-1.2%，最高差距到 3 倍之多。

財政部說明，房屋稅 2.0 新制透過調整稅率，除加重多屋族空（閒）置房屋持有稅負，促使住家用房屋釋出作有效利用外，並參據土地稅法自用住宅用地定義，就自住房屋增訂「辦竣戶籍登記」之要件，房屋符合：

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（1）無出租或供營業使用

（2）本人、配偶或直系親屬實際居住用並於該屋辦竣戶籍登記

（3）本人、配偶及未成年子女全國合計 3 戶以內

符合以上條件即為自住房屋，納稅人應於房屋稅開徵 40 日（即 3 月 22 日，今年 3 月 22 日適逢假日，展延至 3 月 24 日）以前向房屋所在地稽徵機關申報按自住房屋稅率 1.2%，或全國單一自住 1% 課徵房屋稅。

財政部說明，配合上開自住房屋增訂辦竣戶籍登記要件，為確保民眾權益並兼顧簡政便民，113 年 6 月 30 日以前已持有房屋，且房屋稅稅籍資料記載為自住房屋，納稅義務人本人、配偶或直系親屬已於該屋辦竣戶籍登記者，納稅義務人無須申報，稽徵機關將依戶政資料逕行核定續按自住房屋稅率課徵房屋稅。

對於還沒遷入戶籍者，各稽徵機關已訂定輔導措施，並陸續寄發輔導通知書，輔導於今年 3 月 24 日以前辦竣戶籍登記，其經輔導並於今年 3 月 24 日以前辦竣戶籍登記者，稽徵機關將依戶政資料逕行核定續按自住房屋稅率課徵房屋稅，納稅義務人亦無須申報；屆期仍未辦竣戶籍登記者，將自 114 年期起改按非自住住家用房屋稅率（法定稅率 1.5% 至 4.8%）課徵房屋稅，與自住的 1.2%，差距最高到 3 倍，但若以後符合自住房屋要件者，仍要主動申報，才可適用。