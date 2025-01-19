雲端發票中獎數剩不到一半？財部委辦費被刪18.45億 2個月一次的「小確幸」更少了

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-19 15:09

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立法院民眾黨黨團於 114 年度中央政府總預算案黨團協商階段提案通刪項目，經表決通過，刪減「委辦費」預算 10%。依此通刪決議，財政部賦稅署「委辦費」，主要為統一發票每 2 個月一期的開奬及中奬經費，將遭刪減 18.45 億元，影響民眾中奬小確幸。如果全數用來增開 500 元雲端發票專屬獎，估計全年度可增加 650 萬個中奬機會，如果經通案刪減，全年度只能增開 290 萬個，減少 360 萬個中奬機會。

財政部賦稅署說明，依加值型及非加值型營業稅法第 58 條規定，為防止逃漏、控制稅源及促進統一發票之推行，財政部「得」訂定統一發票給獎辦法；其經費由全年營業稅收入總額中提出 3% （77 年 5 月 10 日由 1% 修正為 3% ），以資支應，依此，營業稅收入愈多，民眾可中獎的奬金愈多。惟考量政府財政狀況，統一發票給獎及推行經費原未編足，嗣考量統一發票制度攸關稅源掌握及民眾權益，自 100 年度起按 3% 編列，該預算尚非屬法律明文規定支出。

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賦稅署表示，依前開給獎辦法第 7 條第 1 項規定，統一發票獎金之發給委由財政部印刷廠辦理，並由該廠轉委託金融機構等執行給獎作業，故相關經費以「委辦費」編列。隨著 114 年度營業稅稅收預算數增加，本項預算數亦隨之增加 35 億元，而為鼓勵民眾索取雲端發票，強化稅務勾稽及落實節能減碳政策。