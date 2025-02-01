〈潛力股〉跟著大咖布局AI機器人 上銀挾美國製造優勢

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-01 08:40

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輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克、台積電董事長魏哲家等大咖紛紛點出「機器人」趨勢，此外，美國總統川普上任後簽署行政命令，「要讓美國成為 AI 世界之都」，可望加速推進 AI 機器人發展。上銀 (2049-TW) 近年積極投入 AI 機器人關鍵零組件研發，自身具備「美國製造」優勢，未來規劃擴大在美布局，包括機電及機器人整合服務，全年目標力拚營收、獲利雙成長。

上銀攜手美國物流新創公司合作發表新一代專用型的物流 AI 機器人，董事長卓文恒先前透露，預計今年先小量出貨，年底逐步放量，這款 AI 物流機器人具有上下料功能，搭配 AI 視覺模擬判斷系統，上銀主要供應機械手臂。

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對於 AI 機器人相關應用，卓文恒持樂觀看法，上銀仍將主攻專用型機器人，儘管目前機器人營收占比還不到 10%，但未來營收占比會再進一步提升。

川普再次重回白宮，「美國優先」已成為未來經貿政策之主軸，上銀布局美國超過 30 年，卓文恒預期美國市場未來滿有機會，上銀也會思考如何將機電產品、機器人等進一步與其他產業整合，提供在地服務。