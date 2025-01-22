因美國政策不確定性和中國困境 亞洲投資者樂觀情緒減弱

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-22 17:10

‌



美國銀行 (BofA) 最新的亞洲基金經理人調查顯示，由於市場尋求了解美國川普政府政策的清晰度，並應對中國不平衡的經濟復甦，亞洲投資者情緒有所減弱。

調查於 2025 年 1 月 10 日至 16 日進行，收集了 214 名管理 5760 億美元資產的參與者的回應，揭示了區域偏好和經濟前景的變化。

‌



美國銀行的報告指出，除日本以外的亞太地區 (APAC) 經濟前景疲軟，淨 3% 的受訪者預計未來 12 個月經濟將走弱。這反映了該地區兩年來第二弱的增長情緒。

此外，美國銀行的分析師表示，利潤預期已從 10 月份的高點回落至長期平均水準，而估值擔憂仍然高企。

在中國，樂觀情緒顯著下降，只有 10% 的受訪者預計經濟將會走強，與去年 10 月份的 61% 相比大幅下降。

分析師指出，市場漲幅的減弱考驗了投資者的耐心，對中國股票的結構性看跌情緒已飆升至接近歷史高點。 大多數受訪者表示不願增加對中國市場的曝險，理由是家庭囤積現金和政策結果不均衡。

另一方面，根據美國銀行的調查，日本成為最受青睞的市場。約 20% 的受訪者預測，在企業盈利增長和穩定的宏觀經濟環境的支持下，日本股票在 2025 年的回報率將達到兩位數。

在亞股部分，半導體股引領類股偏好，其次是銀行和消費必需品，而房地產和材料股表現落後。