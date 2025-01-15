抱「金」緊！法巴繼續看好金價漲到3000美元 亞股中最看好日本

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-15 17:14

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法國巴黎銀行財富管理今（15）日發表投資展望，預期 2025 年全球經濟還是會維持穩定的增長，美國 GDP 增長率有 2.1%，降息會從 4 次減為 2 次，但會維持較寬鬆的貨幣政策環境。並看好日股估值，無論日元漲跌都是好的投資機會。此外，法巴持續看好黃金表現，未來 12 個月認為黃金的價格有機會上看 3000 塊美元。

針對美股近來幾波走跌來勢洶洶，法巴財管亞洲區投資長巴亞尼認為不需擔心，第一影響主因是關稅，川普雖未正式上任，但在平臺 X 已不斷放話會對中國大陸、歐洲等其他國家馬上要加大關稅，所以美股首受衝擊。

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另一因素，市場自去年底即很多分析 Fed 要降息約 4 次，但今年預估已調到降息 2 次。導致 10 年國債殖利率從去年最低 3.6%，目前約 4.5% 到 5%。

巴亞尼維持三個月前的預測，認為在未來 12 個月是有機會看到金價來到 3000 塊美元。當然黃金價格高低起伏波動的。黃金它其實是能夠在投資組合當中，除了有機會創造資本增值回報，它也是一個很好避險工具。中長期而言還是持續看好黃金的價格。

針對日本，法巴預計 2025 年日本央行應該大概會有兩到 3 次升息的機會。法巴持續看好日股在今年表現前景，在日元匯率維持穩定活動情況下，日本是有投資機會，對出口或者是內需產業都是投資機會。若日元大漲，會不利於出口表現。基本上除非日元出現 15% 到 20% 的漲跌幅，才會真正影響日股的表現。。

在亞洲股市，法巴認為中國股市整體估值有吸引力，看到一些投資機會。比如說有一些比較開發高股息的個股，受惠於國內消費、國內旅遊的這些個股，值得關注的。另外，韓國、新加坡的金融產業配息不錯。對印尼跟印度，着眼於內需消費，看好 5% 左右的一個高速的成長。

近期內的美元指數已經達到法巴的目標價，放眼未來 12 個月，目標的價位大概是在 108 左右，但匯率預估值會經常修正，因為要取決於各國之間的利率差距，但各國利率政策政策怎麼走。