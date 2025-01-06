亞股震盪跨年 法人看好台股法說旺季、元宵行情可期

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-06 16:51

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新興亞洲市場開年以來面臨資金外流與國際政經局勢震盪的壓力，呈現震盪格局。中國信託投信表示，在 AI 題材持續發酵、台積電領軍衝鋒，以及即將迎來重量級法說會旺季等利多加持下，台股可望持續反彈，投資人可把握機會。

根據彭博最新統計，上週外資共計從新興亞洲市場撤出 20.5 億美元，其中台股與印度股市分別遭提領 14.1 億美元及 6.9 億美元，成為資金外流的主要目標。年初至今，新興亞洲累計淨流出 5.4 億美元，台灣市場也面臨 5.9 億美元的資金外流壓力。

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儘管如此，台股今年以來仍維持 1.17% 的漲幅，展現出相對強勢的表現。反觀其他東協市場，印尼、泰國和越南分別小幅流出 0.5 億美元、0.2 億美元和 0.3 億美元，菲律賓則維持資金流動持平。

展望後市，中國信託投信分析，台股即將迎來重量級法說會旺季，包含台積電、大立光、台達電、中信金等 18 家指標性公司將陸續釋出營運展望，合計市值高達 34 兆元。其中，市場預期台積電 2024 年第四季 EPS 可望創下歷史新高，2025 年首季營收更有機會挑戰雙位數成長，其法說會內容將成為市場關注焦點。

除了法說會旺季，台股歷年來在農曆年前後常出現的「元宵行情」也值得期待。回顧過去表現較佳的年度，台股元宵行情平均漲幅可達 1500 至 1600 點。