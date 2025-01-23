瑞銀：因關稅提高、美元走強 2025年亞太區經濟成長恐受阻

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-23 14:50

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瑞銀分析師發布報告指出，由於美國可能提高關稅、美元走強以及出口需求減弱，2025 年亞太地區的經濟成長可能面臨阻力。

瑞銀經濟學家預測，亞太地區實際 GDP 成長將放緩 0.5 至 1 個百分點，分析師表示，隨著貿易壁壘收緊和中美緊張局勢升級，預計大部分影響將在今年下半年顯現。

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瑞銀表示，南韓和台灣等周期性出口地區，可能會經歷更明顯的經濟放緩，而印度和菲律賓等國內導向經濟體，則應表現出更強的韌性。

美國的關稅策略主要針對中國大陸，預計中國將採取廣泛的財政和貨幣措施，以抵消貿易壁壘和房地產行業拖累的不利影響。

瑞銀預測，中國 2025 年的經濟成長將穩定在 4% 左右，這主要得益於旨在解決地方債務、減少房地產庫存和銀行資本重組的 2 到 4 兆人民幣的財政方案。

瑞銀分析師指出，雖然貨幣寬鬆政策正在進行中，包括降低存款準備金率 50 至 100 個基點以及進一步降低政策利率，但較高的關稅可能會影響近期的成長前景，強勢美元也將成為亞太地區經濟成長的阻力。

同時，東南亞經濟體可能會採取政策轉變以維持成長動能。瑞銀預計印度、印尼和菲律賓將會降息，而馬來西亞和台灣等地，可能會因貨幣和貿易擔憂而保持利率穩定。