聯準會鷹森森！外資自亞股全數出走 陸股越南有撐

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-23 19:27

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受到聯準會鷹派降息影響，美股回檔，亞洲市場也遭到資金淨流出，保德信投信指出，上周外資對亞股全數站在賣方，其中東北亞雙雄再度成為提款重心，台韓分別遭賣超 22.4 億美元、16.08 億美元，東協國家則是印尼與馬來西亞失血最甚，印尼資金淨流出 2.53 億美元，馬來西亞則是遭賣超 2.38 億美元。

在資金出走的衝擊下，上週亞股週線清一色收黑，保德信指出，除了陸股與越南股市跌幅不到 -0.5%，其他股市跌幅自 -1% 至接近 -5% 不等，其中，屬於淺碟市場的印尼、泰國、印度三市單周重挫超過 -4% 表現吊車尾，菲律賓、南韓單周跌幅也逾 -3%。

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上周全球市場主要受到聯準會鷹派升息打擊，惟中國股市表現相對有撐，顯示陸股對於本身政策與經濟表現更加敏感，PGIM 保德信中國品牌基金經理人林哲宇指出，據消息指出中國領導層同意，明年預算赤字佔 GDP 比率將從今年的 3% 拉高至 4%，將創下有記錄以來的最高水準。

與此同時，中國官方擬將明年經濟成長目標繼續設為 5% 左右，市場消息也表示，中國政府將透過發行預算外的特別國債和專項地方債進一步擴大財政刺激力度，有助於進一步提振中國經濟。

林哲宇分析，觀察近期陸股指數橫盤但波動加劇，接下來需持續關注中國政策應對與效果評估，目前陸股指數底部已確立，估值修復的時間和空間短期取決於市場流動性，中期取決於經濟數據，至於籌碼方面，當前僅被動資金流入較為明顯，主動資金仍在猶豫且評估，預期未來一旦經濟好轉，增量資金仍有空間。

受惠於 AI 權值股帶動，台股今 (23) 日大漲 594.29 點，漲幅 2.64%，指數收在 23104.54 點，在上周五失守半年線之後，今天又快速重返各天期均線之上。PGIM 保德信科技島基金經理人黃新迪指出，晶圓龍頭大廠高層表示看好台灣在 AI 趨勢下，發展多功能機器人、無人機、運用 AI 技術節能減碳等三領域相對有利，同時透露日前與馬斯克見面，對方直言「多功能機器人是要努力的方向」，激勵近期機器人概念股強勢表態，搭配輝達執行長元月中旬將再度訪台參加台灣輝達尾牙感恩大會，加權指數強勢收漲。

黃新迪表示，根據台灣半導體協會資料顯示，台灣半導體產業 2024 第 3 季產值達 1.38 兆元台幣，年增幅高達 24%，IC 產值年增也來到 13.1%，僅次於晶圓代工的年增率 34.7%，預期 2025 年 IC 設計產業將以規格升級驅動格回升，此外，看好 2025 年 AI 演算法將升級，大語言模型 LLM 升級後運算能力增強，對硬體的規格要求也將隨之提高，有助於帶動半導體、伺服器、散熱及交換器等新產品需求。