台灣對中港出口占比剩31.7% 4年遽減12.2百分點 塑化金屬工具機最明顯

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-16 16:00

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財政部統計處今 (16) 日表示，根據統計資料顯示，113 年台灣對中國香港出口比重 31.7%，較 109 年歷史高點劇降 12.2 個百分點，出口衰退貨類主要集中於塑化產品、基本金屬及其製品與工具機等，皆與陸港過剩的產能及低價競爭有關。113 年我對美國出口突破千億美元，達 1,114 億美元，較 109 年增加 1.2 倍，主要成長動能來自於電腦及其附屬單元。

中國大陸近年來推動中國製造 2025、新質生產力及半導體自主化，期能帶動經濟轉型並促進進口替代，又因美中貿易戰引發全球供應鏈重組與去中化，房市不振等亦加劇其內需疲弱，進而造成我對中國大陸與香港出口比重由 109 年之 43.9% 高點劇降至 113 年之 31.7%，減幅達 12.2 個百分點。

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進一步觀察，出口衰退貨類主要集中於塑化產品、基本金屬及其製品與工具機等，皆與陸港過剩的產能及低價競爭有關；科技類中的印刷電路、二極體電晶體等傳統電子產品亦漸趨式微，惟積體電路、人工智慧之 GPU 顯示卡等科技密集度較高之產品，則仍較 109 年上升。

由於美中科技爭鋒及國際大廠分散地緣政治風險考量，時有中國 + 1 或臺灣 + 1 的建議，我對中國大陸之出口依賴順勢移轉，而與美國、東協貿易往來益加深化。

此外，113 年我對美國出口突破千億美元，達 1,114 億美元，較 109 年增加 608 億美元 (+1.2 倍)，主要成長動能來自於電腦及其附屬單元 (顯示卡、伺服器等)，增 445 億美元 (+6.4 倍)，積體電路增 58 億美元 (+3.6 倍)，對美出口比重由 109 年之 14.6% 上揚至 113 年之 23.4%，增加 8.8 個百分點。