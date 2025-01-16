PIMCO：川普貿易新政就要來了 關注影響投資決策的5大關鍵指標

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-16 10:15

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2025 年全球經濟充滿不確定性，川普政府的貿易政策成為全球投資市場關注的焦點。為了重塑全球貿易平衡，川普政府預期重新實施關稅政策，這引發市場對通貨膨脹、經濟成長和美元走勢的擔憂。在此背景下，美國聯準會需審慎應對，並在抑制通膨與支持經濟成長之間取得平衡，以避免削弱市場信心及經濟動能。

在此趨勢下，PIMCO 經濟學家衛艾婷建議投資人，須密切關注以下五項關鍵指標，以掌握經濟走勢並適時調整投資策略。

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首先，聯準會的利率政策方向將直接影響市場資金流動與企業決策；歷史數據顯示，在關稅調升期間，各國央行在高通膨環境下通常選擇升息，而在低通膨環境下則傾向維持利率不變。目前市場預期聯準會將暫緩降息，以避免美元過度貶值。

其次，關稅政策的結構與適用範圍將進一步影響市場成本。例如，對生產設備徵收關稅可能抑制企業投資，而對原材料徵收關稅則可能推動進口替代效應並增加政府收入。

再者，美元匯率走勢與關稅政策息息相關，一旦關稅政策確立，可能推動美元升值，進而引發匯率波動，削弱美國出口競爭力。

此外，川普政府試圖重塑全球貿易平衡，關稅政策與匯率變動將共同影響貿易赤字，若進口替代效應顯著，或許有助於縮小貿易赤字，但若部分商品難以替代，赤字恐進一步擴大。