普生全自動CellBio FX10獲SNQ國家品質標章 AI園區廠辦大樓今年H2啟用

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-16 18:04

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普生 (4117-TW) 今 (16) 日宣布，旗下全自動 CellBio FX10 獲得 SNQ 國家品質標章。普生表示，持續看好精準醫療檢測和液態活檢等需求增加，此外，普生 AI 園區廠辦大樓有望在今年下半年啟用。

總經理林孟德表示，旗下全自動 CellBio 循環腫瘤細胞 (CTC) 檢測系統產品，利用非侵入性的採檢，過程快速有效從血液檢體中捕獲循環腫瘤細胞 (CTCs)，抽取少量 7.5mL 的血液，即可完整監測血液中循環腫瘤細胞數量，癌細胞捕獲率超過 90%。

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林孟德指出，此系統產品提供更精準有效率的篩檢方法，協助患者獲得良好的醫療照護，達到早期癌症預警目的，或術後復發監控及治療效果的追蹤與判定。

另外，普生也持續深化旗下循環腫瘤細胞計量監測服務 (CellBio)，除與多家醫院及診所緊密合作，也與富邦人壽異業結盟，提供保戶「新一代循環腫瘤細胞 (CTC) 檢測」以及「腫瘤標記檢測」等健康檢測服務。

展望未來，普生持續看好精準醫療檢測和液態活檢等需求增加，因此積極提升旗下精準檢測、液態活檢、CDMO、檢測服務、P113 抗菌胜肽藥品等五大核心業務領域。