〈進出口統計〉12月出口連14紅 Q4達1259億美元寫新高 全年增9.9%創次高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-09 18:52

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財政部今 (9) 日公布 113 年 12 月海關進出口貿易統計，12 月出口 435.9 億美元，為歷年單月次高，較上月增 6.1%，年增 9.2%，已是第 14 個月的正成長；第 4 季出口 1,259.7 億美元，較上年同季增 9.1%，也創下歷年單季最高；113 年出口 4,750.7 億美元，較上年增 9.9%。

財政部表示，去年受惠於人工智慧 (AI) 與新興應用商機維持熱絡，年底旺季需求湧現，加以農曆春節長假將屆引發提前出貨效應，12 月出口較上年同月增 36.7 億美元，年增 9.2%，所有貨類皆為年增。

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從年增率來看，12 月 資通與視聽產品出口 117.2 億美元，較上年同月增 16.2 億美元 (+16.0%)，其次電子零組件出口 172.1 億美元，較上年同月增 13.6 億美元 (+8.6%)。

全年來看，與 112 年比較， 113 年出口較上年增 426.5 億美元，年增 9.9%，以資通與視聽產品增加最多，運輸工具、電子零組件、礦產品均減少。

綜計 113 年出口 4,750.7 億美元、進口 3,944.7 億 7 美元，同創歷年次高，各增 9.9%、12.2%。

隨人工智慧等新興科技應用商機保持強勁，傳統旺季需求及農曆年前拉貨效應顯現，113 年 12 月出口 435.9 億美元，為歷年單月次高，年增 9.2%，連續 14 個月正成長；進口 375.1 億美元，年增 30.4%，主要受 AI 產業鏈國際分工運作及出口衍生需求帶動，加上半導體設備投資明顯增溫。

財政部指出，12 月出口主要貨品普遍較上年同月增加，其中資通與視聽產品、電子零組件出口各增 16.0%、8.6%，主因高效能運算及 AI 等應用商機熱度延續；礦產品在低基期因素下，出口大增 37.5%，塑、化產品亦分別增 3.4%、10.4%。113 年出口以資通與視聽產品為主力引擎，規模值及年增率雙雙刷新紀錄 (90 年歸類異動以來)，電子零組件及多數傳產貨類雖第 4 季出口已轉呈升勢，全年仍小幅下滑。

主要市場方面，12 月對東協、美國出口金額分創歷年單月、同月最佳，各年增 27.8%、16.0%，對中國大陸與香港出口年增 3.6%，而對日本、歐洲各年減 20.1%、15.7%。113 年對美國出口大幅成長 46.1%，對東協亦增 15.1%，規模值同登歷年新高，對日本、歐洲、陸港出口各縮減 17.8%、8.6%、1.1%；影響所及，對美出口比重提升至 23.4%、對陸港占比降為 31.7%，分別寫下 24 年來最高、23 年來最低紀錄。