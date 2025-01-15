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法巴財管建議2025五大投資主題 估川普2.0及日央行升息帶動日元年內回到150

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-15 13:37

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右起為法國巴黎銀行財富管理亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏、法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人林素真及法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼。（鉅亨網記者張韶雯攝）

法國巴黎銀行財富管理今（15）日上午舉行 2025 市場展望，法巴財管分享 2025 年有五大投資主題，認為短期內美元指數會持續上揚，兌日元上看 160 元，但日元匯率要看日央行的升息節奏，且川普上任後的政策也需一併觀察，預測未來 12 個內會到 150 日元兌一美元。

法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼（Prashant Bhayani）表示:「儘管全球地緣政治情況依然緊張，且已有超過 70 個國家舉行過選舉，但這些不確定因素並沒有減損金融資產的價值。全球經濟成長溫和、通膨逐漸回落接近央行目標水準、基準利率也穩步下降，形成難得的「金髮女孩經濟」（Goldilocks Economy）環境，讓企業獲利、營收和股權價值都穩定成長。此外，隨著人類壽命延長和能源轉型需求增加，醫療保健和能源領域正持續湧現更多的投資機會。


法國巴黎銀行財富管理提出 2025 年五大投資主題，包括貨幣寬鬆、基礎建設、多元投資策略、AI 變現能力，以及健康長壽市場的投資機會。

目前，美國和歐洲的基準利率處在 15 至 20 年以來的高點。歐洲和中國大陸的經濟成長低於平均水準，美國經濟也正放緩，各國央行已開始降息以幫助就業市場和刺激經濟成長，這一波降息循環將至少持續到 2025 年底。

法巴認為看好的投資機會包括：現金將轉向債券等受惠於利差的資產、從殖利率曲線走峭中獲利，如銀行股和相關產業；工業類股，在降息環境可望重振活力，有機會反彈；中小型企業，將受惠於降息和軟著陸的經濟環境；黃金，將受惠於央行降息；槓桿型資產類別，如不動產、私募股權、基礎設施及公用事業、潔淨能源。

其次，法巴也看好基礎建設的潛力。法國巴黎銀行財富管理亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏指出，因為 AI 應用亟需更耗能，許多大型資料中心的建設帶動電力基礎建設的需求。道路、網路、電力線和水管等基礎設施投資必須加速。同時，氣候變遷和新科技需要消耗大量能源，也加劇了基礎設施需求的急迫性。他建議投資人可以配置網路、電力及能源等基建類股，包括數據中心不動產、智慧電網的電力需求成長、能源效率等。

多元投資策略：去年科技巨頭表現亮眼，在 MSCI 全球指數的 1410 檔成分股中，依權重計算，前十大公司中有九家是美國科技股，使得全球股票投資過度集中於單一國家及單一產業。當通膨高於目標水準，傳統的股票與債券投資組合也無法充分分散風險。

為了更進一步降低投資組合風險，法巴財管建議投資人應考慮投資於股票、債券和不動產以外的另類資產，包括下檔保護策略，例如保本型結構型產品、ETF、貴金屬及不動產信託基金（REITs）等。

主題四是 AI「鈔」能力：科技巨頭和眾多新創公司正大規模地投資 AI 軟體和應用，這對輝達（Nvidia）等關鍵技術供應商來說，無疑是巨大的利多。面對 AI 相關科技的興起，法巴財管看到的間接投資機會包括：工業、媒體 / 行銷和零售公司，因 AI 相關科技在未來 12 至 24 個月提高生產力而受惠、電力和數據中心基礎設施、   機器人和自動化、醫療保健的藥物研發與診斷

主題五健康新「長」態：面對人類壽命延長，如何健康地活更久、如何拉長經濟貢獻的效期，以及如何為更長的退休生活籌措資金，都成為不可忽視的問題。對此法巴財管看好以下類股：製藥、生技或醫療科技公司、專注於醫療保健的不動產基金和 REITs、健康與保健（醫療科技、健康與永續食品、精選的營養保健品、以及專注於年長者的消費和服務公司、金融服務，例如資產和財富管理、健康保險等。

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法巴財管日元美元投資展望

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