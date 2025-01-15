法巴財管建議2025五大投資主題 估川普2.0及日央行升息帶動日元年內回到150

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-15 13:37

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法國巴黎銀行財富管理今（15）日上午舉行 2025 市場展望，法巴財管分享 2025 年有五大投資主題，認為短期內美元指數會持續上揚，兌日元上看 160 元，但日元匯率要看日央行的升息節奏，且川普上任後的政策也需一併觀察，預測未來 12 個內會到 150 日元兌一美元。

法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼（Prashant Bhayani）表示:「儘管全球地緣政治情況依然緊張，且已有超過 70 個國家舉行過選舉，但這些不確定因素並沒有減損金融資產的價值。全球經濟成長溫和、通膨逐漸回落接近央行目標水準、基準利率也穩步下降，形成難得的「金髮女孩經濟」（Goldilocks Economy）環境，讓企業獲利、營收和股權價值都穩定成長。此外，隨著人類壽命延長和能源轉型需求增加，醫療保健和能源領域正持續湧現更多的投資機會。

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法國巴黎銀行財富管理提出 2025 年五大投資主題，包括貨幣寬鬆、基礎建設、多元投資策略、AI 變現能力，以及健康長壽市場的投資機會。

目前，美國和歐洲的基準利率處在 15 至 20 年以來的高點。歐洲和中國大陸的經濟成長低於平均水準，美國經濟也正放緩，各國央行已開始降息以幫助就業市場和刺激經濟成長，這一波降息循環將至少持續到 2025 年底。

其次，法巴也看好基礎建設的潛力。法國巴黎銀行財富管理亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏指出，因為 AI 應用亟需更耗能，許多大型資料中心的建設帶動電力基礎建設的需求。道路、網路、電力線和水管等基礎設施投資必須加速。同時，氣候變遷和新科技需要消耗大量能源，也加劇了基礎設施需求的急迫性。他建議投資人可以配置網路、電力及能源等基建類股，包括數據中心不動產、智慧電網的電力需求成長、能源效率等。

多元投資策略：去年科技巨頭表現亮眼，在 MSCI 全球指數的 1410 檔成分股中，依權重計算，前十大公司中有九家是美國科技股，使得全球股票投資過度集中於單一國家及單一產業。當通膨高於目標水準，傳統的股票與債券投資組合也無法充分分散風險。

為了更進一步降低投資組合風險，法巴財管建議投資人應考慮投資於股票、債券和不動產以外的另類資產，包括下檔保護策略，例如保本型結構型產品、ETF、貴金屬及不動產信託基金（REITs）等。

主題四是 AI「鈔」能力：科技巨頭和眾多新創公司正大規模地投資 AI 軟體和應用，這對輝達（Nvidia）等關鍵技術供應商來說，無疑是巨大的利多。面對 AI 相關科技的興起，法巴財管看到的間接投資機會包括：工業、媒體 / 行銷和零售公司，因 AI 相關科技在未來 12 至 24 個月提高生產力而受惠、電力和數據中心基礎設施、 機器人和自動化、醫療保健的藥物研發與診斷