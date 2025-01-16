〈美股盤後〉美核心CPI報喜 債市樂漲 道瓊飆超700點

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-01-16 05:32

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美國 12 月核心通膨率比預期和緩，推動 10 年期美債殖利率大幅回落，加上美國大型銀行財報添喜，美股週三 (15 日) 氣勢如虹，道瓊飆超 700 點，標普升近 2%，創 11 月以來最佳單日表現。

去年 12 月 CPI 年升 2.9%，符合經濟學家預期，但創去年 7 月以來新高。當月食品和汽油價格推動 CPI 近一年內最大單月漲幅。

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12 月核心 CPI 月增率僅成長 0.2%，低於市場預期，為半年來首降，此前已連續 4 個月成長 0.3%。

據 CME FedWatch 工具，交易員仍認為聯準會 1 月降息機率僅為 3% ，他們對今年下半年是否會降息仍存在分歧，目前認為 6 月份降息機率更大。

《華爾街日報》資深記者、「聯準會傳聲筒」Nick Timiraos 週三表示，最新 CPI 報告對聯準會暫停降息前景幾乎沒有產生影響，預料本月利率仍按兵不動，需要更多數據才能確定下一步行動。

拜登政府週三宣布增列 16 家中國實體至貿易黑名單，包括中國晶片開發商算能科技 (Sophgo)，美方還要求台積電和三星電子等晶片生產商加強對客戶審查和盡職調查 (DD)，特別是對中企客戶。

中東局勢傳來好消息，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動 (哈瑪斯) 已達成加薩停火和人質協議，該協議將從 1 月 19 日星期日開始分三個階段實施。

美股週三 (15 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 703.27 點，或 1.65%，收 43,221.55 點。

那斯達克指數上漲 466.84 點，或 2.45%，收 19,511.23 點。

S&P 500 指數上漲 107 點，或 1.83%，收 5,949.91 點。

費城半導體指數上漲 107.71 點，或 2.13%，收 5,153.67 點。

NYSE FANG + 指數上漲 355.28 點，或 2.76%，收 13,205.70 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全數揚升。Meta (META-US) 上漲 3.85%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.97%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.11%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.56%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.57%。

台股 ADR 集體收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.66%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 2.27%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.79%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.86%。



企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 走升 2.66% 至每股 206.80 美元。台積電將於台灣時間 1 月 16 日 14 時 30 分召開第四季法說會，華爾街預計台積電將實現自 2022 年以來的最大利潤成長。

市場亦關注「美國 AI 晶片出口三級管制對台積電影響」、「輝達是否下修 CoWoS 需求，台積電恐遭砍單」等議題。

高盛 (GS-US) 勁揚 6.02% 至每股 605.92 美元。高盛去年第四季獲利成長一倍以上，得益於銀行家從交易、債務銷售和交易強勁中獲得更多費用。

摩根大通 (JPM-US) 揚升 1.97% 至每股 252.35 美元。摩根大通週三盤前公布去年第四季與全年財報，由於受惠貸款活動激增、不良貸款撥備減少以及非利息支出下降，上季獲利年增五成、營收年增一成雙雙繳出亮眼佳績。

花旗 (C-US) 強漲 6.49% 至每股 78.27 美元。花旗集團週三盤前公布去年第四季財報，受惠其五大主要業務營收均有所成長，該季營收、獲利均優於分析師預期。

經濟數據

美國去年 12 月 CPI 年增率報 2.9%，預期 2.9%，前值 2.7%

美國去年 12 月 CPI 月增率報 0.4%，預期 0.4%，前值 0.3%

美國去年 12 月核心 CPI 年增率報 3.2%，預期 3.3%，前值 3.3%

美國去年 12 月核心 CPI 月增率報 0.2%，預期 0.3%，前值 0.3%

華爾街分析

美股週三積極反彈，但市場最大的問題之一是這能持續多久？分析指出，即將上任的川普政府在關稅和減稅方面的政策議程存在很大不確定性，特別是考慮到美國債務負擔已經很大。

貝萊德全球固定收益首席投資長 Rick Rieder 表示：「雖然我們確實認為通膨應該進一步下降，但考慮到財政政策變化，將給經濟帶來巨大的不確定性，目前的進展可能是緩慢且不平衡的。」

Nationwide 首席市場策略師 Mark Hackett 表示：「現在投資人的注意力正在轉向企業盈利，因為鑑於近期股市疲軟，本財報季出現驚喜的可能性有所提高。」

金融服務公司 SEI 首席資訊長 Jim Smigiel 對美國前景發表了看法，他表示：「看到太多潛在因素導致通膨再次加速和長天期殖利率上升，10 年期美債殖利率是我們 2025 年的指引，一旦它達到 5%，我們就會擔心股市。」