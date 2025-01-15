美最新CPI報告即將出爐 美股可能劇烈震盪

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-15 00:00

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美國勞工統計局 (BLS) 將於周三 (15 日) 美股開盤前公布去年 12 月消費者物價指數(CPI)，分析認為通膨基本上會得到控制，但仍存在一些問題。與此同時，當天還有銀行股領跑揭開第四季財報季序幕，當晚美股恐怕將劇烈震盪，交易員緊張備戰。

目前市場預估，去年 12 月 CPI 年升 2.9%，比去年 11 月 2.7% 增速略有放緩，單月估成長 0.4%，略高前值 0.3%；聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 估年升 3.3%，與去年 11 月持平、單月估成長 0.2%，略低前值 0.3%。

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分析指出，隨著租金通膨繼去年 11 月放緩之後有望在去年 12 月維持在 0.2% 的低位，整體通膨增速可能略低預期。另外，醫療指數去年 11 月連續第二個月維持 0.4% 成長，

不過也可能會出現一些不尋常的價格波動，最明顯的是汽車價格。自去年美國總統大選以來，美國汽車銷售一直很強勁，可能大部分美國民眾是預期川普上任後徵收新關稅的情況下購買汽車。

根據數據，去年 11 月新車價格成長 0.6%、二手車價格成長 2.0%，這些數據紛紛提振當月 CPI 漲勢，而最新報告可能顯示新手和二手車價格進一步上漲。

不只如此，醫療等問題領域可能會增加通膨壓力。汽車保險很可能在未來幾個月再次成為通貨膨脹的主要因素——尤其是在洛杉磯大火可能大幅提高某些地區的保費之後。雖然美國可能已在很大程度上戰勝新冠疫情時期的通膨，但未來還會有很多新的通膨風險來源。

CPI 數據公布當晚股市恐劇烈波動

在即將發布的 CPI 數據和財報季雙重因素的影響下，市場參與者正密切關注未來幾天可能出現的劇烈波動。

近期債券殖利率上升和就業數據強勁。花旗集團美國股票交易策略主管 Stuart Kaiser 表示，標準普爾 500 指數在 CPI 數據發布當天可能會向任一方向波動 1%。這是自 2023 年 3 月以來，CPI 數據發布前的最大隱含波動。

對通膨持續和 Fed 降息路徑的擔憂已將 VIX 指數推高至 20。衍生性商品分析公司 Asym 500 的數據顯示，從 2025 年開始，預期和實際波動率的衡量標準都高於平均值。

選擇權平台 SpotGamma 的創辦人 Brent Kochuba 指出，如果 CPI 數據低於預期，可能會推動標普 500 指數迅速反彈至 5,900 點以上。但如果 CPI 數據高於預期，可能會導致該指數加速下跌，VIX 指數大幅上漲。