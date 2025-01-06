供過於求將逾兩年！高盛：中國房價恐再跌20%至25% 較高點腰斬約一半

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-06 09:50

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華爾街投行高盛 (GS-US) 最新預估，由於目前未售出的住房庫存量超過兩年需求量，若沒有強有力的政府干預，中國房價恐再下跌 20% 至 25%，較高點腰斬約一半。

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《華爾街日報》指出，中國房市泡沫已導致 18 兆美元的財富損失，相當於每個中國家庭損失 6 萬美元，超過 2008 年美國次貸危機的 11 兆美元。

國際信評機構惠譽上周也發佈最新數據指出，去年全球 15 個主要國家中有 13 國房價上漲，其中美國房價漲幅為 4%，漲幅最快的是荷蘭的 13%、哥倫比亞和墨西哥則分別以 10% 跟 9.3% 緊追其後，法國跟中國則是唯二下跌國家，分別下跌 3% 和 7.8%。

根據惠譽預估，今年美國房價將上漲 2% 至 4%，中國房價恐進一步下跌 4% 至 6%。

中國房市被普遍認為是供應過剩，主要因為炒房行為，許多投資人購屋僅僅是為了等待房價上漲，而非為了實際居住。

就目前而言，中國房市能否在 2025 年觸底，仍存在較大懸念。