陸險資加速掃貨！新華保險旗下坤華基金去年拿下8個萬達廣場 上月一口氣接手4個

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-03 12:04

‌



武威萬達廣場已是坤華基金上月從萬達商管接手的第四個萬達廣場公司股權，此前坤華基金分別成為銀川金鳳區萬達廣場置業有限公司、晉江萬達廣場有限公司、赤峰萬達廣場有限公司的 100% 股東。

‌



坤華基金在去年初成立，是一家規模達到百億的險資系不動產私募股權基金，其中新華保險出資 99.9 億人民幣，中金資本出資 1 千萬元共同組建。

完成上述系列投資後，坤華基金共有 8 項投資且均聚焦於萬達資產。除上月接受 4 個萬達廣場專案股權之前，坤華基金去年 10 月還受讓成都萬達商業廣場投資公司股權，9 月又接手南京萬達茂投資公司股權，7 月入股煙台芝罘萬達廣場公司，4 月對北京萬達廣場實業公司控股 99.99%。

萬達廣場是全國知名的商業廣場品牌，為全業態多功能綜合體，集社交、娛樂、美食、零售功能於一體。

新華保險的非標投資佔比曾較高，規模曾多年保持在人民幣 2000 多億元，並投資過萬達集團集合資金信託計畫。根據年報數據，該保險公司的非標投資規模自 2023 年起顯著縮減，至 2024 年 6 月末已降至 1200 多億元。

資料顯示，武威萬達成立於 2017 年 3 月 20 日，註冊資本為 3.88 億人民幣，是甘肅武威僅有的一座萬達廣場，總建築面積達 10.34 萬平方公尺，於 2018 年 10 月 19 日開業。

自 2023 年以來，已有至少 17 個萬達廣場專案股權變動，背後出現保險業者的身影，例如新華保險、陽光保險、大家保險和橫琴人壽等。

業界人士表示，儘管多家險資投向萬達廣場，但各家保險業者情況和初衷並不相同。一些大型保險公司與地產企業共同開發的地產專案，或者大中型保險公司此前配置的非標資產較多，新近接手的不動產專案有化債的背景。債務置換類專案相較於主動投資類專案，在本質上存在顯著差異，其預期回報亦會有明顯的不同。

業內人士指出，不動產投資通常具有較高的穩定收益，且風險相對較低，這使得險資更傾向於將資金投入不動產領域。透過投資不動產，險資可以分散投資風險，降低整體投資風險水準。

保險投資人士指出，險資可發揮穿越周期的優勢，在經濟下行壓力下投向不動產，一方面支援不動產市場融資需求，另一方面「抄底」投資，既享受持有期收益，又能待市場回暖後實現資產增值，尤其是在當前「資產荒」環境下，優質不動產專案配置價值逐漸體現。