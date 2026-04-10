鉅亨網編譯許家華 2026-04-11 05:01

在美國與伊朗停火談判前夕，國際油價周五 (10 日) 全面收低，並創下自 2022 年以來最大單週跌幅，但市場對供應中斷與地緣風險的擔憂仍未消退。交易員指出，儘管價格回落，荷姆茲海峽航運受阻與中東能源設施受損，仍使油市維持高度不確定性。

布蘭特 (Brent) 原油期貨收跌 0.72 美元或 0.8%，報每桶 95.20 美元，單週累計下跌 12.7%，創 2022 年 8 月以來最大周跌幅。

美國西德州中級原油 (WTI) 期貨則下跌 1.30 美元或 1.3%，收在 96.57 美元，單週跌幅達 13.4%，為 2020 年疫情封鎖以來最大單週下跌。

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市場此前在巴基斯坦斡旋下，於週二達成為期兩週停火協議後出現急速拋售。

儘管價格回落，市場仍維持緊張狀態。分析指出，荷姆茲海峽航運量仍不到正常水準的 10%，伊朗方面要求船隻靠近其領海航行，使通行進一步受限。多數近期通過海峽的船舶與伊朗相關，顯示區域運輸仍高度受控。

德國商銀分析師指出，關鍵問題在於海峽航運能否恢復正常，若波斯灣原油持續受阻，油價可能再度回升。市場同時關注沙烏地阿拉伯供應受損情況，其能源設施遭襲已導致產能下降約 60 萬桶 / 日，東西輸油管線輸送量亦減少約 70 萬桶 / 日。

供應面方面，中東產油國在 3 月已減產約 750 萬桶 / 日，以因應儲存壓力，而 4 月減產規模預計將擴大至 910 萬桶 / 日，反映戰事對全球供應鏈的深遠影響。市場分析認為，若產能持續受限，全球原油市場可能由過剩轉為供應短缺。

摩根大通研究指出，中東地區已有超過 60 項能源設施遭到無人機與飛彈攻擊，其中至少 8 座設施修復期較長，顯示基礎設施受損程度不容忽視。與此同時，美國能源資訊署 (EIA) 數據顯示，供應中斷正快速推高市場風險溢價。

在需求與供應預期交錯之際，市場亦觀察到外交進展。黎巴嫩表示將參與在美國華盛頓舉行的停火相關會談，而市場亦傳出美國政府可能延長對部分俄羅斯石油制裁的豁免安排。

此外，美國能源企業連續第三週削減鑽井平台數量，顯示產業端對未來油價與需求前景轉趨保守。貝克休斯公司（Baker Hughes）數據顯示，鑽井平台總數較去年同期減少了 38 座或約 7%，進一步加劇供應端不確定性。