取消就業地參保戶籍限制！陸發改委：貫徹實施「五統一、一破除」推全國統一大市場

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-07 13:55

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中國國家發改委今 (7) 日公佈《全國統一大市場建設指引（試行）》(下稱《指引》），其中提到，有關部門要健全統一規範的人力資源市場體系，完善就業公共服務體系，建設全國就業公共服務平台，健全全國統一的社保公共服務平台，全面取消在就業地參保戶籍限制，完善社保關係轉移接續政策。

根據發改委體制改革綜合司司長王善成指出，構建全國統一大市場點多面廣、千頭萬緒，必須要找准工作著力點，才能不斷提升工作質效。「五統一、一破除」就是工作人員在貫徹落實中抓的重點。

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《指引》中包括強化市場基礎制度規則統一、推進市場設施高標準聯通、打造統一的要素和資源市場、推進商品和服務市場高水平統一、推進市場監管公平統一、進一步規範不當市場競爭和市場干預行為等多方面。具體措施方面，除涉及推動公共服務系統與各類電子交易系統及電子監管系統交互貫通，同時還包括群眾關心的不同城市間軌道交通標準統一、支付相容、全面取消在就業地參保戶籍限制等多方面。

王善成表示，以上是「五統一」的情況，「一破除」則是破除地方保護和市場分割。針對地方保護和市場分割等問題禁而不止，甚至還花樣翻新，集中力量攻堅整治了一批突出問題，像是去年來相關部門展開了清理整頓人力資源市場秩序、侵權假冒偽劣商品全國統一銷毀等專項行動。為暢通問題反映管道，在國家發改委入口網站開通有違全國統一大市場建設問題線索徵集埠，進一步提升社會各界反映問題的便利性。

中國發改委還指出，各地區不得在戶籍、地域、身份、檔案、人事關係等方面設置影響人才流動的政策性障礙，促進人才資源合理流動、有效配置。

中國發改委也要求各地區不得利用行政、刑事手段違法干預經濟糾紛 不得違法開展異地執法或實行異地管轄，不得超許可權、超範圍、超數額、超時限查封、扣押、凍結經營主體財產，不得違法開展異地執法或實行異地管轄，依法防止和糾正逐利性執法司法活動。

此外，各地區不得限制商品和要素跨區域自由流動，不得設置不合理條件排斥、限制或者禁止本地經營主體向外地提供商品和服務，不得以定向補貼、地方推薦目錄等形式強化對本地產品或特定產品保護以及變相限制外地產品進入本地市場。

各地區也不得妨礙經營主體依法平等准入、退出和遷移，不得要求經營主體必須在某地登記註冊，不得以備案、註冊、年檢、認定、認證、指定等形式設定或者變相設定准入障礙，或者通過增設審批條件、暫停辦理流程、故意拖延辦理、違規開展檢查等為經營主體跨區域經營或遷移設置障礙。