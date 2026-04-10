鉅亨網新聞中心 2026-04-11 07:00

伊朗最高領袖穆吉塔巴 10 日透過社群媒體發文，呼籲伊朗南部鄰國遠離「霸權主義者」，並對外部勢力的承諾保持警惕。在中東局勢因近期衝突與停火談判持續震盪之際，該言論被外界視為伊朗對區域國家釋出的政治訊號。

穆吉塔巴在貼文中表示，伊朗南部鄰國應「站在正確的位置」，並對「惡魔的虛假承諾」保持懷疑。他強調，伊朗仍在等待這些國家的「適當回應」，並稱只有在遠離那些「持續羞辱與剝削」的勢力後，伊朗才能展現兄弟情誼與善意。

‌



分析指出，該言論矛頭主要指向以美國為首的西方陣營。自伊朗戰爭爆發以來，波斯灣周邊國家在安全與能源政策上面臨壓力，多國一方面依賴西方軍事保護，另一方面亦與伊朗維持經貿與地緣關係，處境微妙。

近期區域局勢因停火談判而暫時降溫，但整體仍高度不穩。川普政府此前對伊朗採取強硬立場，包括軍事打擊與制裁措施，使區域緊張升高。與此同時，多國正嘗試在安全與經濟利益間取得平衡。

觀察人士指出，伊朗此番表態意在爭取海灣國家支持，特別是在能源運輸與區域安全議題上。荷姆茲海峽作為全球重要能源通道，承載約全球三分之一海運石油貿易，任何政治立場轉變都可能影響航運與能源市場穩定。

此外，伊朗亦持續透過外交與輿論雙軌並進，在停火談判期間向鄰國釋出訊號。分析認為，伊朗試圖削弱西方在中東的影響力，同時強化區域自主合作框架，以提升自身戰略空間。

儘管停火協議仍在推進，但區域內部立場分歧明顯。部分海灣國家傾向維持與西方安全合作，另一些國家則逐步加強與伊朗及其他區域力量的互動，使中東局勢未來走向仍充滿不確定性。