豪華車賣不動？保時捷中國多地門市突然關閉

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-06 08:59

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德國豪華跑車品牌保時捷 (Porsche) 在中國多個地區的門市突然關閉，包括義烏、唐山、鄭州等，且車主的新年禮、試駕活動接連取消。

保時捷中國總裁兼首席執行官潘勵馳（Alexander Pollich）在近最近與媒體溝通會上表示，目前在中國約 150 家門市，預計到 2026 年要減少至 100 家。

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此外，上個月 (12 月 17 日) 多名業內人士向陸媒透露，保時捷開啟中國區裁員，正式、外包都裁，賠償或按 N+6 的標準執行。保時捷中國官方當天立即否認裁員及相關訊息，但承認內部組織架構在進行「優化重組」。

保時捷的關店應該與銷量下滑有關。根據最新數據，截至 2024 年的前三個季度，保時捷全球銷量為為 22.6 萬輛，年減 7%。其中，中國的銷量年減了 29%，降至 4.3 萬輛，使得中國成為保時捷在全球範圍內唯一銷售跌幅超過兩位數的市場。

這已經是保時捷連續兩年在中國市場銷量下滑。去年，中國是保時捷 2023 年全球唯一下滑的單一市場，年減幅達 15%，北美地區也取代中國成為保時捷最大單一市場。

連年不理想的銷售量讓保時捷在通路端面臨危機。2024 年 5 月，保時捷中國為完成銷售目標選擇向經銷商壓庫，經銷商被迫虧損賣車，引發了「經銷商逼宮」事件，在通路端不穩定和銷售預期不明朗的雙重影響下，保時捷在中國市場的售價波動走低。

為何保時捷在中國逐漸失去了它的魅力？歸因於中國消費者對新能源車的興趣日益濃厚，以及本土品牌在豪華市場的崛起，進口豪華品牌整體市場萎縮。

​​國新能源汽車市場發展迅猛，眾多國產品牌和新勢力車企崛起，在電動化和智能化方面讓進口外資豪華車沒有那麼大吸引力了，問界 M9、蔚來、理想，甚至是小米，在新能源技術、智慧化配置和性價比等方面都具有顯著優勢，給出了低價的替代。

此外，過度壓庫導致經銷商不得不降價促銷，嚴重影響品牌價值與獲利能力，Taycan 和 Panamera 等車型的終端售價大幅低於官方指導價，進一步削弱消費者對品牌的信賴感。

陸媒分析，隨著 BMW、賓士等競爭對手加速推動在地化生產和研發，保時捷必須加快步伐，透過引入更多客製化產品和服務來迎合中國消費者的具體需求。這不僅能增強品牌的市場適應性，還能有效降低成本，進一步提升產品的價格競爭力。