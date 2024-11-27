華為推新能源豪華轎車尊界S800 專家直指1原因難撼動保時捷、勞斯萊斯豪車地位

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-27 16:51

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中國科技巨擘華為周二 (25 日) 發表一系列新品，除 Mate 70、Mate X6 外，還推出備受矚目的尊界 S800，這款與江淮汽車聯手打造的新能源轎車尊界 S800 正式開啟預訂，售價 100 萬人民幣 (約 454 萬台幣) 起跳，此舉標誌著華為正式進軍百萬豪車市場。

華為常務董事余承東與江淮汽車董事長項興初共同登場，也將周二的新品發佈會氣氛推向高潮。余承東透露，雙方合作歷經五年，攻克諸多技術難關，才打造出這款時代旗艦新能源轎車

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專家指出。尊界 S800 的背後是華為在智慧汽車領域的雄心壯志與深遠佈局，以及定位清晰，旨在對標勞斯萊斯等傳統超豪華品牌，改寫百萬豪車市場格局。

把國產車賣到 100 萬並不容易，況且還是江淮造，雖然有之前生產蔚來的經驗，但和豪華相比，「尊貴」則在兩大方面體現。

首先，在資源傾斜上，江淮董事長項興初表示，江淮將所有優質資源都給了尊界，作為頭號工程推進。

配置方面，銀紫雙拼色的設計、比肩勞斯萊斯的車身尺寸，還有前後燈組的設計等都向頂奢看齊，最要的是，還有整車面向 L3 自動駕駛的設計架構。尊界 S800 長寬高分別為 5480mm×2000mm×1536mm，軸距達到 3370mm，長度接近 5.5 公尺，競爭對手鎖定在邁巴赫 (Maybach) 等超級豪車。

勞斯萊斯古斯特的車長則為 5546mm，邁巴赫 S 級車長只有 5470mm，而奧迪 A8 Horchd 的車長為 5450mm。

此外，從命名上就能看出尊貴，不同於以往的智界 S7 跟享界 S9，不是在 S9 上面再跳數字，而是直接跳了 100 級，這種數字上的「絕對越級般跳躍」也預示著定位，這也跟邁巴赫命名方式相似。

若享界 S9 是華為進軍高端市場的「試水」，尊界 S800 便是華為向真正高價市場衝擊的野心。

在外觀設計上，根據余承東的介紹，尊界 S800 的設計理念源於「天地人和」，並採用獨特的「縱橫星瀚」設計語言。

雖然定位相當，但尊界 S800 車頭並未採用邁巴赫和勞斯萊斯的立標設計，而是印了類似問界的尊界 MAEXTRO 標識，封閉式設計標誌出新能源身份。

側面來看，尊界 S800 是行政轎車的造型設計，腰線採用貫穿式設計，雙色車身搭配銀色外后視鏡，看上去非常大氣。C 柱有一個類似於霍夫曼彎角的設計，後面還有一串英文，有著濃厚的行政車既視感。

余承東在發佈會上強調，尊界 S800 是基於「六代機」理念和「8S」設計標準打造，8S 則體現在 8 個方面，分別是超級巡航、超機動性、超級資訊感知、超級隱私、天地網聯、人工智慧輔助、主動防護系統、超可靠性。

另外，尊界 S800 首發第二代途靈平台「途靈 II. 龍行平臺」，據稱按照 L3 智駕架構設計，能做到智能駕駛、智慧座艙和智慧域控的「三智」融合。

需要注意的是，雖然在華為在問界上證明其在 50 萬級別市場的可行性，但汽車消費市場的銷售結構呈金字塔狀，售價越高市場越小。以超百萬的仰望 U9 為例，今年 1 月至 9 月，仰望 U8 的上險量為 6458 輛，與問界 M9 相比，這個數據並不好看。